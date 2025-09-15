Da Oriella Dorella a Mvula Sungani, consegnati i premi 'Ginestra D’Oro per la Danza'

Premiati anche il coreografo maestro e giudice di ‘Amici’ Manuel Lo, la giornalista dell'agenzia di stampa Adnkronos Carmela Piccione, il docente della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma Alessandro Rende

Dalla scaligera Oriella Dorella al coreografo internazionale Francesco Annarumma, da Rebecca Bianchi, etoile del Teatro dell’Opera di Roma a Mvula Sungani, coreografo e consigliere per la danza del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Sono alcuni dei premiati della 'Ginestra d’Oro per la Danza', storico riconoscimento internazionale, giunto alla XXV edizione fondato da Sara Zuccari che cura anche la direzione artistica, che si è svolto a Marcellina a pochi chilometri da Roma.

La giuria - presieduta da Emilio Carelli e composta da Paola Saluzzi, Vittoria Cappelli, Laura Rossetti, Alessandra Paolini, Alessandro Lundini - ha consegnato la Ginestra D’Oro anche a Manuel Lo, coreografo, maestro e giudice di ‘Amici’, a Carmela Piccione giornalista dell'agenzia di stampa Adnkronos, ad Alessandro Rende docente della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.