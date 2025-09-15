circle x black
Cerca nel sito
 

Da Oriella Dorella a Mvula Sungani, consegnati i premi 'Ginestra D’Oro per la Danza'

Premiati anche il coreografo maestro e giudice di ‘Amici’ Manuel Lo, la giornalista dell'agenzia di stampa Adnkronos Carmela Piccione, il docente della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma Alessandro Rende

Da Oriella Dorella a Mvula Sungani, consegnati i premi 'Ginestra D’Oro per la Danza'
15 settembre 2025 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalla scaligera Oriella Dorella al coreografo internazionale Francesco Annarumma, da Rebecca Bianchi, etoile del Teatro dell’Opera di Roma a Mvula Sungani, coreografo e consigliere per la danza del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Sono alcuni dei premiati della 'Ginestra d’Oro per la Danza', storico riconoscimento internazionale, giunto alla XXV edizione fondato da Sara Zuccari che cura anche la direzione artistica, che si è svolto a Marcellina a pochi chilometri da Roma.

La giuria - presieduta da Emilio Carelli e composta da Paola Saluzzi, Vittoria Cappelli, Laura Rossetti, Alessandra Paolini, Alessandro Lundini - ha consegnato la Ginestra D’Oro anche a Manuel Lo, coreografo, maestro e giudice di ‘Amici’, a Carmela Piccione giornalista dell'agenzia di stampa Adnkronos, ad Alessandro Rende docente della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ginestra D'Oro per la Danza premi coreografo giornalista Teatro dell'Opera di Roma
Vedi anche
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza