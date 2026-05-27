Da Paradiso a Nannini, grande festa per i 40 anni di Goigest

Tutti alla corte di Dalia Gaberscik. Cantanti, personaggi televisivi, manager musicali e discografici ma soprattutto il gotha della comunicazione nel settore dell’entertainment si sono dati appuntamento ieri sera al Garden Loft di Milano per festeggiare i 40 anni di Goigest, la grande agenzia di comunicazione fondata da Dalia Gaberscik nel 1986.

Tra i tanti talent seguiti dalla Gaberscik, che nel mondo dello spettacolo è cresciuta essendo figlia di Giorgio Gaber e Ombretta Colli, erano presenti, fra gli altri: Gianna Nannini, Tommaso Paradiso, Gianluca Ginoble del Volo, Simona Ventura con Giovanni Terzi, Gianluca Gazzoli e Federico Russo. Tanti anche gli esponenti di spicco del mondo discografico, dalla manager Marta Donà al presidente di Sony Music Italia, Andrea Rosi. Avvistati dai tanti giornalisti presenti anche l’assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi, e l’europarlamentare del Pd, Giorgio Gori, legato da una grande amicizia con la Gaberscik fin dai tempi in cui lui dirigeva Canale 5 e lei ne curava appunto la comunicazione.

Ma il cuore della festa sono stati i tanti talenti della comunicazione e del marketing che lavorano ed hanno lavorato per Goigest in questi 40 anni. Tra gli ex, molti oggi ricoprono ruoli apicali in altre agenzie o in grandi aziende. E in tanti non hanno voluto mancare alla celebrazione dell’anniversario. Tra un dj set e una foto ricordo, a coronare il festeggiamento anche una torta kolossal ad otto piani realizzata dal maestro Ernst Knam, che diventerà protagonista di un episodio del programma tv ‘Il re del cioccolato’.