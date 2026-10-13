Dai Teatri di Pietra ai palcoscenici d'Europa, al via la tournée autunnale del Coro lirico siciliano﻿

Si è conclusa un'edizione dai numeri straordinari per il Festival lirico dei Teatri di Pietra 2026. L'ottava stagione della manifestazione, ideata e promossa dal Coro lirico siciliano, ha superato la quota record di oltre 90mila presenze complessive nei principali teatri antichi, parchi archeologici e monumenti tra Sicilia, Calabria, Umbria e La Valletta. "Un bilancio trionfale che traccia il profilo di un'impresa culturale e artistica di risonanza internazionale - spiegano gli organizzatori -. Forte di questo straordinario riscontro di pubblico e critica, l'attività dell'Ente prosegue con immutato slancio, proiettandosi verso una stagione autunnale ad alto respiro cosmopolita". A inaugurare il nuovo corso sarà una tournée europea in collaborazione con la compagnia Ópera 2001, al via il prossimo 16 ottobre da Teulada. La produzione porterà in scena uno dei capolavori più celebri del repertorio operistico, Die Zauberflöte di W. A. Mozart, attraversando la Spagna con tappe in città simbolo come Saragozza, Murcia e Alicante, oltre a toccare importanti palcoscenici in Portogallo e Francia. L'itinerario transalpino culminerà il 13 dicembre all'Opéra de Massy (Paris Sud), per un gran finale che vedrà l'organico affiancato dall'Orchestre de l'Opéra de Massy.

Il quadro degli impegni oltreconfine si arricchisce, inoltre, con il ritorno nell'isola di Gozo, a Malta, dove il Coro lirico siciliano sarà protagonista allo storico Teatro Astra per l'allestimento di Madama Butterfly di Giacomo Puccini, insieme alla Malta Philharmonic Orchestra. Contemporaneamente alle produzioni estere, si rinnoverà la presenza nei grandi circuiti lirici italiani con la partecipazione alla 61esima Stagione lirica del Teatro 'Alfonso Rendano' di Cosenza. Sullo storico palcoscenico calabrese il complesso corale sarà colonna portante di due titoli di riferimento: Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini nel mese di novembre e Le Nozze di Figaro di Mozart a dicembre. "I numeri record dell'ultima edizione del Festival lirico dei Teatri di Pietra dimostrano la forza travolgente della nostra visione artistica e l'affetto sconfinato del pubblico - dice Francesco Costa, direttore del Coro lirico siciliano -. Oggi questa medesima passione si irradia sui palcoscenici d'Europa: varcare i confini nazionali per portare il rigore, l'anima e l'inconfondibile sonorità della nostra terra nei grandi templi della musica significa riaffermare il ruolo primario dell'Italia e della Sicilia nel panorama lirico globale".