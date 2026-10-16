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Damien Rice, una data a Roma nel 2027 per i 25 anni di 'O'

Il cantautore irlandese si esibirà il 4 aprile 2027 all'Auditorium Conciliazione

Damien Rice
Damien Rice
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16 ottobre 2026 | 18.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A quattro anni di distanza dall’ultima volta che ha suonato in Italia, il cantautore irlandese Damien Rice torna con un unico appuntamento del suo tour celebrativo 25th anniversary tour, domenica 4 aprile 2027 all’Auditorium Conciliazione di Roma. I biglietti saranno disponibili in vendita generale dalle 10 di venerdì 23 ottobre su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it. Esiste un certo tipo di cantautore che sembra scrivere per necessità interiore, e non necessariamente per costruire una carriera: Damien Rice ha sempre dato l'impressione di appartenere a questa categoria. Dopo aver rinunciato a un contratto discografico, si è prima cimentato con l’agricoltura in Toscana per poi girare l'Europa esibendosi come artista di strada, tornando infine in Irlanda nel 1999 con solo le sue canzoni in tasca.

Il suo album d'esordio, 'O', è stato scritto, registrato e prodotto in casa, grazie a un prestito del padre e al supporto di David Arnold, cugino di secondo grado e compositore. Pubblicato nel febbraio 2002 con la sua etichetta indipendente, Damien Rice era convinto che quello sarebbe rimasto il suo unico progetto discografico. A distanza di venticinque anni, passati tra tour, lunghi silenzi e il trascorrere surreale e rapido del tempo, le canzoni di 'O' non hanno mai smesso di accompagnarlo in questo lungo viaggio. E ora fa ritorno dove tutto è iniziato: 25 città diverse per celebrare il 25esimo anniversario dell’album, quella musica che ha dato il via a tutto, eseguita nuovamente sia per il pubblico cresciuto attorno a quelle note sia per quello nuovo, attratto dalla loro natura senza tempo.

La sua scrittura intima e il suo sound essenziale hanno contribuito a plasmare negli anni 2000 un'intera generazione di cantautori e la sua opera rimane ancora oggi un punto di riferimento per chiunque ami la musica autentica e priva di filtri. Dal vivo, si è guadagnato la fama di artista che non si limita a eseguire un brano, ma sembra riviverlo ogni volta: probabilmente è questo il motivo per cui, nonostante le lunghe pause tra un disco e l'altro, il pubblico continua a essere curioso di scoprire quale sarà la sua prossima mossa.

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Damien Rice 25 anni di 'O' Auditorium Conciliazione tour celebrativo 25th anniversary
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