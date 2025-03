Danza, all'Opera di Roma la coppia Manni - Vogel nell' 'Onegin' di Cranko

L'étoile scaligera Nicoletta Manni e il grande danzatore tedesco Friedemann Vogel per la prima volta insieme al Teatro dell'Opera di Roma, dal 3 aprile, nell''Onegin' di John Cranko. "La tua Tatiana è un personaggio vero, in carne ed ossa. Devi trasmettere verità per evitare di cadere nella trappola del melodramma". Siamo a Roma nel 1996 e così Reid Anderson-Graefe parla ad Alessandra Ferri, protagonista dell’'Onegin' del celebre coreografo sudafricano in scena per la prima volta al Costanzi. A distanza di quasi 30 anni Anderson-Graefe, già direttore dello Stuttgart Ballet e custode dell’eredità artistica di Cranko, è nuovamente supervisore coreografico del balletto in programma al Teatro Costanzi dal 3 al 9 aprile, con Anteprima Giovani il 2 aprile (ore 19). Dramma in danza per eccellenza, ispirato al romanzo in versi di Aleksandr Puškin, 'Onegin' è considerato espressione ed esempio perfetto dello ‘stile Cranko’ per genialità narrativa e spessore drammatico, uno dei capolavori della seconda metà del secolo.

Anderson-Graefe è assistito da Yseult Lendvai, tra le elette interpreti del personaggio di Tatiana dopo Maria Haydée, musa di Cranko che ha danzato in questo ruolo alla prima assoluta di Onegin sessant’anni fa, il 13 aprile 1965, a Stoccarda. A far rivivere la grande storia d’amore infelice narrata nell’Evgenij Onegin da Puškin, sono state chiamate due stelle, Nicoletta Manni e Friedemann Vogel. Già interpreti di Tatiana e Onegin, i protagonisti, li interpretano per la prima volta l’una accanto all’altro, alla prima di giovedì 3 aprile alle 20, il 5 (ore 20) e l’8 aprile. Nicoletta Manni debutta così all’Opera di Roma nel ruolo che le è valso il titolo di étoile del Teatro alla Scala di Milano. Friedemann Vogel, star internazionale spesso ospite della Fondazione Capitolina, torna in uno dei suoi ruoli d’elezione, in cui ha debuttato nel 2015. Il danzatore viene dallo Stuttgart Ballet, che Cranko ha diretto dal 1961 alla morte, nel 1973. Qui la sua eredità è custodita e trasmessa.

Nelle altre quattro repliche fino al 9 aprile, cui si aggiunge una rappresentazione riservata alle scuole, gli stessi ruoli sono affidati agli artisti della compagnia capitolina diretta da Eleonora Abbagnato. L’étoile Rebecca Bianchi (4, 6, 9 ore 20) e la prima ballerina Federica Maine (5 ore 15, 9 ore 11 per le scuole), rispettivamente con il primo ballerino Claudio Cocino (4, 6, 9 ore 20) e il solista Giacomo Castellana (5 ore 15, 9 ore 11 per le scuole). Nei ruoli di Olga e Lenskij, complementari a quelli dei protagonisti, l’étoiles Susanna Salvi e Alessio Rezza (3, 5 ore 20, 8), le soliste Flavia Stocchi (4, 9 ore 20) e Marta Marigliani (6 aprile) con Simone Agrò (4, 6, 9 ore 20), Eugenia Brezzi con Mattia Tortora (5 ore 15, 9 ore 11 per le scuole). Dall’interazione fra questi quattro personaggi prendono vita i momenti chiave per lo sviluppo dell’azione drammatica che sono il cuore di 'Onegin'. Quei pas de deux fra i più belli della recente scena coreografica, innegabile specialità di Cranko. Le musiche, un collage di brani di Čajkovskij elaborato da Kurt-Heinz Stolze, sono eseguite dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Philip Ellis.