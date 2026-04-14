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David di Donatello, la conduzione sarà corale: anche Nino Frassica sul palco

Il comico affiancherà i già annunciati Flavio Insinna e Bianca Balti

Nino Frassica - Ipa
Nino Frassica - Ipa
14 aprile 2026 | 17.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà una conduzione corale quella per la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Oltre ai nomi già ufficializzati di Flavio Insinna e Bianca Balti, secondo quanto apprende l’Adnkronos, a salire sul palco sarà anche Nino Frassica. La cerimonia, in programma il prossimo 6 maggio presso gli Studi di Cinecittà a Roma, sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai1.

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I film candidati

A dominare le candidature dei premi del cinema italiano è 'La città di pianura' di Francesco Sossai con 16 nomination, tra cui Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Migliori attori protagonisti grazie alle performance di Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano, Migliori attori non protagonisti per Roberto Citran e Andrea Pennacchi, Miglior produttore e Miglior casting. A seguire, con 14 candidature, c’è 'La Grazia' di Paolo Sorrentino. Il film è in lizza, tra le altre, per le categorie Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attore protagonista per Toni Servillo, Miglior attrice non protagonista per Anna Ferzetti, Miglior attrice non protagonista Milvia Marigliano, Miglior casting e Miglior scenografia. Chiude il podio dei film più nominati 'Le assaggiatrici' di Silvio Soldini, con 13 candidature. Il film concorre per premi importanti come Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura non Originale, Miglior Produttore, Miglior Casting e Miglior Compositore.

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David di Donatello Nino Frassica david di donatello nino frassica flavio insinna
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