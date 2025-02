David Garrett: “Io sexy? La mia musica lo è”

David Garrett, violinista e compositore, si prepara a portare dal vivo, anche in Italia, il suo ultimo progetto, 'Millennium Symphony', che segna un’evoluzione crossover nella sua carriera. Molti lo considerano una vera rockstar. Per qualcuno è un sex symbol. Anche se lui si schermisce. "Mi guardo ogni mattina allo specchio – dice all’AdnKronos - e non sono necessariamente convinto di essere un sex symbol. Ma ovviamente è un complimento, lo prendo come tale, sono parole molto belle. Cerco di vivere uno stile di vita sano per rimanere a mio agio con il mio corpo, ma se la gente trova sexy la mia musica, la mia passione, credo sia ancora meglio".