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David Guetta primo headliner al Nameless Festival 2027

David Guetta primo headliner al Nameless Festival 2027
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04 novembre 2026 | 18.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà il dj e producer David Guetta l'headliner dell'edizione 2027 del Nameless Festival. Guetta salirà sul palco domenica 6 giugno 2027 in occasione del suo 'Monolith Tour'. Guetta è una delle figure più influenti della musica elettronica contemporanea, attualmente conta oltre 81 milioni di stream. Dj, produttore e innovatore, ha saputo trasformare l’edm in un linguaggio globale, abbattendo le barriere tra dance, pop e urban. Con una carriera che attraversa più di tre decenni, ha collaborato con i più grandi nomi della musica e ha lasciato un’impronta indelebile sulla cultura musicale del nuovo millennio. Tra i suoi più grandi successi, 'Titanium', 'I’m good (Blue)', 'Memories', 'Play Hard' e tanti altri.

Con questo annuncio, il festival inaugura ufficialmente la line-up dell’edizione estiva 2027, che si svolgerà dal 4 giugno al 6 giugno, per il secondo anno consecutivo nella venue del 'Bione' di Lecco. La manifestazione ha riservato una promozione speciale valida solo per gli abbonamenti dedicata ai residenti dei Comuni convenzionati (Lecco, Galbiate, Malgrate, Pescate, Valmadrera, Vercurago) con una tariffa agevolata dedicata. I biglietti per il Nameless Festival saranno ufficialmente in vendita a partire da giovedì 5 novembre alle 12:00.

Ad aprire invece l’anno nuovo sarà invece Nameless Winter Edition che si terrà sabato 13 e domenica 14 febbraio a Barzio (LC). Un’iniziativa nata dalla volontà di offrire al pubblico un’esperienza più intima, immersiva e focalizzata sulle radici elettroniche del Festival.

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