Davide 'Boosta' Dileo presenta a Milano il nuovo album 'Pianorama'

Davide 'Boosta' Dileo, co-fondatore e tastierista dei Subsonica, compositore e sound artist dalla carriera pluriventennale tra i più eclettici della scena contemporanea - annuncia 'Pianorama', il nuovo album strumentale in uscita il 9 ottobre prossimo in vinile e su tutte le piattaforme digitali per la sua etichetta personale Torino Recording Club e distribuito da Epic/Sony Music. Un disco in presa diretta tra pianoforte ed elettronica, nato nel suo studio di Torino e concepito come un paesaggio sonoro tra materia fisica e dilatazione ambientale, già disponibile in preorder nel formato Lp rosso. Il disco sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 9 ottobre alle 20.30 a Base Milano, nell’ambito di Farout Live Arts Festival – Le Cannibale, con un concerto per pianoforte solo, intimo e immersivo, tra minimalismo, sperimentazione ed evocazioni cinematografiche. I biglietti sono disponibili su Dice. Boosta è artefice di uno stile innovativo e slegato dai generi, capace di ridefinire i confini tra acustica ed elettronica spingendo la sua ricerca sonora oltre ogni definizione: dal pianoforte fisico ai paesaggi ambientali, in un equilibrio perfetto tra suono, materia, spazio e sperimentazione.

Dopo i primi progetti solisti 'La Stanza Intelligente' (2016), 'Facile' (2020), 'Post Piano Session' (2022) e a poco più di un anno di distanza dal percorso intrapreso con l’ultimo lavoro 'Soloist' (2025), Boosta prosegue la propria ricerca al pianoforte spingendo il concetto oltre: il piano cessa di essere semplicemente uno strumento posizionato al centro della scena e diventa un paesaggio, luogo, uno spazio, un orizzonte, appunto un panorama. Registrato in un’unica sessione in presa diretta all’interno del suo studio 'The Underdog' (ai Magazzini Docks Dora di Torino), 'Pianorama' - 9 brani in presa diretta e 9 sviluppi elettronici - nasce da una precisa scelta di metodo che rifiuta l'iper-tecnologia e la ricerca del suono perfetto. Il disco accoglie e trattiene la fisica vera dello strumento: la meccanica dei pedali, i feltri, il legno, la vibrazione e l'acustica naturale della stanza. L'album si compone di 9 brani le cui iniziali, in sequenza, formano il titolo stesso dell'opera: P-I-A-N-O-R-A-M-A. L’album esplora la stessa materia sonora da due differenti distanze: il Lato A (presa diretta): registrato dal vivo in studio, cattura l'ispirazione e il gesto istintivo dell'artista con tutte le sue imperfezioni. È il suono fisico del pianoforte che abita la stanza. Il Lato B (sviluppo elettronico): Raccoglie le medesime cellule sonore del Lato A — le stesse note, i medesimi respiri — e le sviluppa in forma elettronica e dilatata.

Le tracce si disintegrano in grana e frammento o si sciolgono in atmosfere e paesaggi sonori che richiamano lo spirito di ricerca del 900 (da Alvin Lucier a Brian Eno, da Bartok a Ryoji Ikeda) creando passaggi non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica. "Sono andato in uno studio con l’idea di non cercare il suono perfetto. Ho registrato i miei pianoforti per come suonano davvero, in una sola sessione, con tutti i loro rumori dentro - racconta Davide - Volevo che il pianoforte smettesse di essere un punto e diventasse un orizzonte: da una parte la mano sullo strumento, dall'altra la stessa materia che si allontana e diventa paesaggio. 'Pianorama' è il mio studio registrato per com'è. Un lato suona la stanza, l'altro la fa sparire".