circle x black
Cerca nel sito
 

De Filippi e Fagnani dive anni '90, l'imitazione (incredibile) a Tu si que vales

Il siparietto tra le due conduttrici televisive

Maria De Filippi, Francesca Fagnani - Tu si que vales
Maria De Filippi, Francesca Fagnani - Tu si que vales
06 dicembre 2025 | 23.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesca Fagnani ha ricambiato il favore a Maria De Filippi. Dopo i siparietti a Belve tra le due conduttrici - dove De Filippi è stata ospite fissa di ogni puntata - è arrivato il momento di scatenarsi in pista a Tu si que vales. E lo hanno fatto come delle vere dive anni '90.

Fagnani, ospite del programma di Canale 5, è entrata in studio mano nella mano con De Filippi, giurata del programma, per cantare insieme 'Siamo donne', celebre brano interpretato da Sabrina Salerno e Jo Squillo. Vestite di bianco, microfono alla mano e tanta grinta. Tocco di classe per Maria De Filippi, quasi irriconoscibile, che ha indossato una parrucca, per imitare Salerno.

Al termine dell'esibizione, che ha lasciato tutti senza parole, è scesa in pista Gemma Galgani, storica dama del trono over di 'Uomini e Donne' che si è aggiunta alle due conduttrici creando il caos in studio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maria de filippi francesca fagnani tu si que vales
Vedi anche
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza