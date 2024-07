Diaco torna con 'Bellamà': "prosegue il mio patto di fiducia col pubblico"

Dopo il successo della scorsa stagione, il conduttore confermato per il terzo anno al timone del programma in onda su Rai2 dal 9 settembre alle 15.15

"Sono felice che il patto di fiducia con il pubblico prosegua, e per il rapporto di sintonia che si è instaurato". Pierluigi Diaco parla con l'Adnkronos nel giorno dell'annuncio dei palinsesti Rai, che lo vedono tornare al timone di 'Bellamà' dopo il grande successo del programma nella scorsa stagione. Il conduttore è confermato per il terzo anno, in onda su Rai2 dal 9 settembre alle 15.15. "Il programma si conferma l'unico varietà del pomeriggio", spiega il conduttore, che sarà impegnato anche sul fronte radiofonico dove condurrà per il terzo anno 'Ti sento', un filo diretto quotidiano con gli ascoltatori attraverso cui conoscere il vissuto delle persone comuni.