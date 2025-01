Con un box office di 10.461.837 euro e un totale di 1.427.225 di spettatori 'Diamanti' è il film con il più alto incasso tra i titoli italiani usciti nel 2024, e si appresta a diventare anche il più grande successo di Ozpetek al botteghino (ad oggi era 'La finestra di fronte', che nel 2003 ha realizzato 10.800.000 euro).

Solo nella giornata di ieri, 6 gennaio, alla sua terza settimana di programmazione, 'Diamanti' è arrivato in vetta alla classifica con un incasso di oltre 750mila euro, con il pubblico che continua ad applaudirlo nei cinema di tutta Italia. Il film è anche il secondo maggiore incasso per un film italiano nel periodo post-pandemia, dietro solamente a 'C’è ancora domani' di Paola Cortellesi (37 milioni di euro distribuito sempre da Vision Distribution).

"È stato un viaggio fantastico che non finisce chiaramente oggi. Il film ha ancora un lungo percorso da fare nei cinema italiani. Voglio ringraziare innanzitutto Ferzan Ozpetek che ci ha coinvolto in una storia ambiziosa, ma piena di sentimento e grande umanità. Ringrazio Marco Belardi che ha prodotto il film con Greenboo Production e che non ha mai smesso di crederci. Ringrazio Antonella D’Errico, Presidente di Vision e tutta Sky Italia per averci sostenuto fin dal primo momento su questo ambizioso progetto. E ringrazio, soprattutto, il team di Vision che ha reso possibile l’impossibile confermandosi con questo risultato, dopo 'C’è ancora domani', un punto di riferimento per la distribuzione cinematografica di film italiani", dichiara Massimo Proietti, ceo di Vision Distribution.

Per Marco Belardi, produttore per Greenboo Production, "questo successo è una grande soddisfazione per questo film e per tutto il cinema italiano. Il risultato di Diamanti dimostra, ancora una volta, che il pubblico vuole tornare in sala a emozionarsi con film di qualità. Il grande calore che gli spettatori ci hanno dimostrato ci dà la carica per fare sempre bene e di più, scovando storie e autori che riescano a coniugare la qualità all’intrattenimento. Un doveroso grazie al talento di Ferzan e alla sua grande sensibilità, a tutta Vision che ci ha seguito e sostenuto in questo meraviglioso viaggio e in particolar modo a Massimo Proietti e Antonella D’Errico per aver creduto in questo film fin dall’inizio".