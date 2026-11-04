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Dolce&Gabbana celebra la magia delle feste con una campagna firmata Gordon Von Steiner

Dolce&Gabbana celebra la magia delle feste con una campagna firmata Gordon Von Steiner
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04 novembre 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dolce&Gabbana si prepara alle feste traducendone l'atmosfera attraverso una campagna firmata da Gordon Von Steiner, costruita come una sequenza cinematografica. Nella lobby di un hotel in festa i protagonisti aspettano un incontro speciale, sguardi complici, incontri fugaci e baci nascosti scandiscono la scena, lasciando affiorare una sensualità sottile.

Tra gli interni dalle profonde tonalità di rosso, accenti dorati e giochi di luce illuminano gli abiti delle protagoniste, mentre linee rigorose e costruzioni precise caratterizzano il guardaroba maschile. Accenti Leopardo animano gli accessori con una nota audace e ironica. Un cambio di prospettiva invita a guardare oltre ciò che appare: tra realtà e finzione, la campagna Dolce&Gabbana Holiday 2026 celebra la magia delle feste e la sorpresa di scoprire che nulla è esattamente come appare.

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