circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In, da Diego Abatantuono a Virginia Raffaele: gli ospiti di oggi

Ospite anche la mamma di Santo Romano, il ragazzo ucciso per un paio di scarpe sporche

Mara Venier - Fotogramma/ipa
Mara Venier - Fotogramma/ipa
26 ottobre 2025 | 07.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 26 ottobre alle 14.00 su Rai1, nuovo appuntamento con 'Domenica In', condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

La sesta puntata ospiterà come sempre, i protagonisti della televisione, dell’attualità e dell’intrattenimento. Si inizia con Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, in studio per parlare del nuovo film di Riccardo Milani, 'La vita va così', appena uscito nelle sale. Carmine Recano, protagonista della serie 'Noi del Rione Sanità', sarà ospite insieme con Don Antonio Loffredo, il 'parroco visionario' simbolo del quartiere napoletano e alcuni giovani del Rione. In collegamento, anche Don Antonio Mazzi per un confronto con Mara Venier e Tommaso Cerno, su racconto sociale e visione educativa.

Spazio all’attualità con una testimonianza dolorosa, quella di Mena De Mare, madre di Santo Romano, il diciannovenne ucciso nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), dopo una lite scoppiata per futili motivi: un paio di scarpe sporche. In studio anche la fidanzata del ragazzo, Simona Capone.

Non mancherà il momento dedicato a 'Ballando con le Stelle', con Martina Colombari, Fabio Fognini e la signora Coriandoli. A commentare ci saranno gli opinionisti Alba Parietti, Vladimir Luxuria, Luca Tommassini, Fabio Canino e Rossella Erra.

Teo Mammucari presenterà il nuovo gioco telefonico a premi 'La cassaforte di Domenica In', mentre Enzo Miccio proporrà un ritratto di Anna Oxa, ripercorrendo la carriera musicale dell’artista tra gli anni ’80 e ’90.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Domenica In Rai1 Televisione Attualità Intrattenimento Film
Vedi anche
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza