Oggi, domenica 26 ottobre alle 14.00 su Rai1, nuovo appuntamento con 'Domenica In', condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

La sesta puntata ospiterà come sempre, i protagonisti della televisione, dell’attualità e dell’intrattenimento. Si inizia con Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, in studio per parlare del nuovo film di Riccardo Milani, 'La vita va così', appena uscito nelle sale. Carmine Recano, protagonista della serie 'Noi del Rione Sanità', sarà ospite insieme con Don Antonio Loffredo, il 'parroco visionario' simbolo del quartiere napoletano e alcuni giovani del Rione. In collegamento, anche Don Antonio Mazzi per un confronto con Mara Venier e Tommaso Cerno, su racconto sociale e visione educativa.

Spazio all’attualità con una testimonianza dolorosa, quella di Mena De Mare, madre di Santo Romano, il diciannovenne ucciso nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), dopo una lite scoppiata per futili motivi: un paio di scarpe sporche. In studio anche la fidanzata del ragazzo, Simona Capone.

Non mancherà il momento dedicato a 'Ballando con le Stelle', con Martina Colombari, Fabio Fognini e la signora Coriandoli. A commentare ci saranno gli opinionisti Alba Parietti, Vladimir Luxuria, Luca Tommassini, Fabio Canino e Rossella Erra.

Teo Mammucari presenterà il nuovo gioco telefonico a premi 'La cassaforte di Domenica In', mentre Enzo Miccio proporrà un ritratto di Anna Oxa, ripercorrendo la carriera musicale dell’artista tra gli anni ’80 e ’90.