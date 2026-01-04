circle x black
Domenica In, oggi domenica 4 gennaio: tra gli ospiti Bova e Bonaccorti

L'appuntamento alle 14.00 su Rai 1 con Mara Venier

Mara Venier - fotogramma/ipa
04 gennaio 2026 | 07.28
Redazione Adnkronos
'Domenica In' torna oggi, domenica 4 gennaio, con una nuova puntata condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda alle 14 su Rai 1 in diretta.

Una puntata che unisce spettacolo, riflessione e grandi emozioni, con volti che hanno fatto la storia della televisione, del cinema e della musica italiana. Raoul Bova sarà in studio per presentare la quindicesima stagione di 'Don Matteo', la fiction che tornerà su Rai1 dall’8 gennaio con dieci imperdibili puntate. A seguire, Enrica Bonaccorti si racconterà in un’intervista intensa con Mara Venier, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata, senza nascondere la sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre.

Spazio alla musica con Al Bano Carrisi, in arrivo da una delle tappe del suo tour europeo, che regalerà al pubblico un medley dei suoi successi più amati accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. In studio sarà presente anche Loredana Lecciso, compagna di Al Bano dagli anni Duemila e madre di Jasmine e Albano Jr.

Non mancherà il cinema d’autore con Toni Servillo, che presenterà La grazia, il nuovo film diretto da Paolo Sorrentino, atteso nelle sale dal 15 gennaio.

Lo spazio dedicato all’attualità vedrà Mara Venier e Tommaso Cerno affrontare, insieme a ospiti e opinionisti, la tragedia della discoteca di Crans-Montana, che ha provocato decine di vittime e oltre un centinaio di feriti, tutti giovanissimi.

Teo Mammucari coinvolgerà con i suoi giochi ospiti e pubblico da casa, mentre il wedding designer Enzo Miccio renderà omaggio a Brigitte Bardot, icona del cinema recentemente scomparsa.

