Edoardo Bove al cinema con 'In un battito': "Dopo l'arresto cardiaco ho imparato a fermarmi"

A due anni dall'arresto cardiaco, che gli ha cambiato la vita, il giovane calciatore Edoardo Bove arriva sul grande schermo con il documentario 'In un battito', nelle sale il 16, 17 e 18 novembre da 01 Distribution. "Dopo l'arresto cardiaco il mio rapporto con la vita e con il tempo è cambiato sicuramente. La vita è molto frenetica, non riusciamo mai a fermarci e a pensare come stiamo. Io ho avuto la possibilità di farlo e, per assurdo, sono grato di aver potuto vedere delle sfaccettature di me che senza quell'episodio non avrei mai visto: ho imparato a fermarmi e a capire come sto", aveva detto Bove all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato il doc diretto da Giovanni Troilo che racconta i mesi successivi all'1 dicembre 2024, quando, durante Fiorentina-Inter, il giovane calciatore si accascia improvvisamente sul terreno di gioco a causa di un arresto cardiaco. Un episodio che interrompe il percorso che sembrava già tracciato per una delle promesse più brillanti del calcio italiano e apre una fase completamente nuova della sua vita. "Sono stato un po' travolto dal film, perché una cosa è vivere certe esperienze, un'altra è rivederle sullo schermo. Quello che mi ha colpito di più è stato vedere raccontato il percorso interiore che ho affrontato", aveva detto Bove.

Non è un film che parla soltanto del "mio ritorno in campo", ma del viaggio "di un ragazzo che, all'improvviso, vede la traiettoria della propria vita deviare verso uno spazio vuoto che deve imparare a riempire in qualche modo. Guardandolo - prosegue - sono stato davvero felice del risultato, perché era esattamente ciò che cercavo. Non volevo un documentario che raccontasse semplicemente gli eventi del mio ritorno al calcio, ma che mostrasse cosa stava succedendo sotto la superficie, dentro la mia testa". L'aver permesso di entrare la macchina del cinema nelle sfere più intime della sua vita "inizialmente è stato difficile". Bove aveva poi ammesso: "Nel mondo del calcio non è frequente questo tipo di apertura". Cosa lo ha spinto ad accettare? "Il desiderio di voler aiutare in qualche modo e di voler ridare tutto l'affetto che ho ricevuto: spero che chi esca dalla sala possa trovare il coraggio di affrontare le proprie sfide personali e farsi aiutare". A chi gli chiede se oggi riesca a rivedere le immagini del giorno del malore, Edoardo Bove aveva risposto con sincerità: "All'inizio mi dava fastidio anche guardare l'immagine di me a terra, ed è normale che sia così. Credo però che, nel momento in cui trovi la forza di scherzare anche su una cosa delicata e di farci un po' di ironia sopra, significhi che l'hai affrontata di petto e che l'hai superata". Il suo sogno oggi è quello di "continuare a essere me stesso con il calcio presente nella mia vita. Ho capito che il calcio è la mia più grande passione, ma allo stesso tempo c'è tanto altro. E magari questo, prima, lo davo per scontato". 'In un battito' è prodotto da No Name Entertainment, Alea Film di Edoardo Leo con Rai Cinema, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Chiarafama.

Edoardo Bove: "Sono felice in Inghilterra, un ritorno alla Roma? Vedremo"

"Sono sempre rimasto legato alla Roma e all'Italia, però oggi sono davvero felice dove sono. Non voglio precludermi nessuna strada: nel calcio non si sa mai cosa può riservare il futuro". Così aveva risposto Edoardo Bove a chi gli aveva chiesto se un giorno gli piacerebbe tornare in Serie A con la maglia della Roma, il club in cui è cresciuto calcisticamente e ha esordito nel massimo campionato italiano. Bove, oggi al Watford, non esclude un ritorno in giallorosso ma evita di parlarne come di un obiettivo da inseguire a tutti i costi: "Non lo definirei un sogno, perché il mio sogno era tornare a giocare a calcio e ci sono riuscito. Oggi sto giocando, mi sto divertendo in Inghilterra e sono felice. Più che un sogno, quella può essere una possibilità futura".

Edoardo Bove: "Legge a mio nome? Calendarizzata a gennaio"

"Legge Bove? Sarà calendarizzata a gennaio", aveva annunciato Edoardo Bove. Il calciatore aveva sottolineato che si tratta di una battaglia che va ben oltre lo sport: "Parliamo di una legge che non riguarda soltanto il mondo sportivo, ma tutto ciò che accade nella vita quotidiana. Troppe persone non sono pronte a intervenire correttamente in caso di emergenza, oppure hanno paura di farlo per questioni legali o per il timore di peggiorare la situazione". Bove aveva inoltre evidenziato il carattere trasversale dell'iniziativa: "Sono davvero contento che questa proposta di legge abbia trovato una condivisione tra le diverse forze politiche, perché non è affatto scontato. Sono fiducioso che il disegno di legge venga approvato". Secondo Bove, la chiave è partire dai più giovani. "I dati dimostrano che i ragazzi e i bambini sono spesso pronti a intervenire in caso di necessità. Per questo bisogna partire dalle scuole: potremmo passare da 15mila persone formate ogni anno a 100mila. È un piccolo passo, ma l'inizio di qualcosa di realmente importante".