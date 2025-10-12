circle x black
Edwige Fenech sulle critiche ricevute da Marcella Bella: le parole dell’attrice

Ospite di Francesca Fialdini a 'Da noi… a ruota libera' su Rai1: "Maleducato dire a una signora che è 'di una certa età"

Edwige Fenech - (Ipa)
12 ottobre 2025 | 21.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Le donne devono essere libere di scegliere senza farsi condizionare. È maleducato dire a una signora che è ‘di una certa età’: lo posso dire io di me stessa, ma non accettarlo da altri". Dopo le critiche ricevute da Marcella Bella a Ballando con le stelle, Edwige Fenech interviene in sua difesa con parole nette e solidali. Ospite di Francesca Fialdini a 'Da noi… a ruota libera' su Rai1, l’attrice e produttrice — icona del cinema italiano degli anni Settanta — ha esteso il suo pensiero al mondo dello spettacolo e alla rappresentazione femminile: "Mi auguro che anche in Italia si valorizzino le donne mature come in America. L’età regala profondità, verità e spessore ai personaggi".

Le molestie

L'attrice ha parlato anche di molestie: "Io non ho mai denunciato perché a quell'epoca ero una giovanissima ragazza, avevo circa 20 anni e la persona che si è dimostrata poco corretta nei miei confronti era una persona estremamente famosa. Io ero una giovane attrice... Accadde durante un provino, in cui eravamo solo io e lui. Era difficile a quell'epoca dire la verità, dire 'questa persona mi ha molestata', era impossibile: non mi avrebbe creduto nessuno, era un po' Davide contro Golia".

Il ruolo della danza nella sua vita

Oggi per Edwige Fenech la libertà passa anche attraverso la danza, una passione ritrovata proprio dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle: "Da allora prendo lezioni due volte a settimana. Non per gareggiare o esibirmi, ma per me stessa. Ballare mi fa sentire viva, libera, leggera".

Dalla sua nuova vita in Portogallo, accanto al figlio e ai nipoti, l’attrice racconta di aver trovato un equilibrio diverso: "La danza mi regala energia e buonumore. Quando ballo, torno ragazza — ma con la serenità che solo l’età ti dà".

