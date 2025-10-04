circle x black
Ballando con le stelle, arrivano le scuse a Marcella Bella

Fabio Canino: "Chiedo scusa per una battuta venuta male"

04 ottobre 2025 | 22.26
Redazione Adnkronos
"Chiedo scusa, non era una battuta sessista. E' venuta proprio male". Fabio Canino si scusa pubblicamente con Marcella Bella nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. Le parole del giudice, con le scuse accettate dalla concorrente, chiudono il caso aperto dai commenti di Canino nella prima puntata. Dopo l'esibizione al debutto della cantante, la giuria ha ironizzato sull'abito di Marcella Bella e sui movimenti durante la prova.

Se Guillermo Mariotto ha fatto riferimento al "duodeno" mostrato dalla cantante, Canino ha paragonato la concorrente ad una delle "signore arrapate" viste nei villaggi ai Caraibi. "Sono rimasta male, ma non ho offesa", dice la cantante nel successivo botta e risposta con Selvaggia Lucarelli. "Non sono arrabbiata, ma la gente ha sentito benissimo quello che avete detto. Io non mi riconoscevo in quella donna che stavate descrivendo".

"Domenica, subito dopo la prima puntata, ero molto abbacchiata. Non è stata una cosa bella da sentire", le parole di Marcella Bella nelle registrazioni effettuate in sala prove durante la settimana.

