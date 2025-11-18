circle x black
Ucraina, raid russi su tv pubblica e a Kharkiv. Zelensky domani incontra Witkoff in Turchia

Secondo quanto riportano i media locali, una ragazza di diciassette anni è stata uccisa e altre nove persone sono rimaste ferite nella città di Berestyn

Il presidente ucraino Zelensky - Ipa
18 novembre 2025 | 10.37
Redazione Adnkronos
Domani in Turchia nuovi colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'inviato statunitense e Steve Witkoff. Ad annunciare la sua presenza in Turchia per "rilanciare" i negoziati di pace e riprendere gli scambi di prigionieri con la Russia, è stato lo stesso presidente ucraino, che oggi è a Madrid, dopo essere stato ad Atene e Parigi. "Ci prepariamo a rilanciare i negoziati e abbiamo sviluppato soluzioni che proporremo ai nostri partner - ha scritto sui social il presidente ucraino - Stiamo lavorando anche per ripristinare gli scambi di prigionieri di guerra e riportarli a casa".

"L'inviato statunitense Steve Witkoff è atteso domani in Turchia per partecipare ai colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, rivela invece la Reuters, ripresa da media turchi.

Raid russi a Berestyn e sulla tv pubblica ucraina

Una ragazza di diciassette anni è stata uccisa e altre nove sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo nella notte tra il 18 e il 19 novembre sulla città di Berestyn, nell'Oblast' di Kharkiv, A riportarlo, secondo il Kyiv Independent, le autorità regionali. L'attacco è avvenuto il giorno dopo che un attacco missilistico russo sulla città di Balakliia aveva ucciso tre persone e ne aveva ferite altre 15, tra cui tre bambini.

Inoltre la tv pubblica ucraina Suspilne riporta che i droni russi hanno colpito e danneggiato l'edificio che ospita la loro redazione e quella della radio ucraina Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk.

