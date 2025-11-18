Secondo quanto riportano i media locali, una ragazza di diciassette anni è stata uccisa e altre nove persone sono rimaste ferite nella città di Berestyn

Domani in Turchia nuovi colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'inviato statunitense e Steve Witkoff. Ad annunciare la sua presenza in Turchia per "rilanciare" i negoziati di pace e riprendere gli scambi di prigionieri con la Russia, è stato lo stesso presidente ucraino, che oggi è a Madrid, dopo essere stato ad Atene e Parigi. "Ci prepariamo a rilanciare i negoziati e abbiamo sviluppato soluzioni che proporremo ai nostri partner - ha scritto sui social il presidente ucraino - Stiamo lavorando anche per ripristinare gli scambi di prigionieri di guerra e riportarli a casa".

"L'inviato statunitense Steve Witkoff è atteso domani in Turchia per partecipare ai colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, rivela invece la Reuters, ripresa da media turchi.

Raid russi a Berestyn e sulla tv pubblica ucraina

Una ragazza di diciassette anni è stata uccisa e altre nove sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo nella notte tra il 18 e il 19 novembre sulla città di Berestyn, nell'Oblast' di Kharkiv, A riportarlo, secondo il Kyiv Independent, le autorità regionali. L'attacco è avvenuto il giorno dopo che un attacco missilistico russo sulla città di Balakliia aveva ucciso tre persone e ne aveva ferite altre 15, tra cui tre bambini.

Будівля редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджена внаслідок масованого обстрілу ввечері 17 листопада. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, на момент атаки працівників у редакції не було pic.twitter.com/7xHPekR4di — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) November 18, 2025

Inoltre la tv pubblica ucraina Suspilne riporta che i droni russi hanno colpito e danneggiato l'edificio che ospita la loro redazione e quella della radio ucraina Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk.