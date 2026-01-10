circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo, freddo fino a domenica: a Roma minime verso lo zero ma niente neve

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it: "Le condizioni del tempo sono previste in deciso miglioramento da domani"

Inverno (Foto )
Inverno (Foto 123RF)
10 gennaio 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nelle prossime ore sull'Italia avremo ancora condizioni di maltempo, in particolare al centro-sud con diverse nevicate e con un forte vento di maestrale, aria particolarmente fredda che viene da nord-est, che provocherà un ulteriore sensibile calo delle temperature e una maggiore sensazione di gelo". Lo dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

"Dalla giornata di domani - prosegue - il vortice di maltempo si sposterà e si allontanerà dall'Italia: per questo le condizioni del tempo sono previste in deciso miglioramento da domani, con le ultime piogge solamente sulla fascia adriatica e su parte del sud, oltre alle nevicate fino a quote collinari ma solamente sui settori adriatici, quindi Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia, fino ai 6-700 metri".

"Le condizioni quindi sono in miglioramento ma farà ancora piuttosto freddo specie di notte e al primo mattino. Anche a Roma, dove comunque non nevicherà, sia domani che lunedì le temperature minime scenderanno fin verso gli zero gradi. Per quanto riguarda il nord - conclude Gussoni - ci sarà invece un tempo decisamente più stabile e soleggiato anche se farà comunque piuttosto freddo, soprattutto di notte e al primo mattino con estese gelate".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo freddo neve vento gelate
Vedi anche
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza