Verissimo, Edwige Fenech: "Mia mamma è morta tra le mie braccia"

L'attrice ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Edwige Fenech - fotogramma/ipa
Edwige Fenech - fotogramma/ipa
15 novembre 2025 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Edwige Fenech ospite oggi, sabato 15 novembre, a Verissimo ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita personale, come la nascita di suo figlio.

Fenech è diventata mamma all'età di 21 anni: "Ero molto giovane, però è stata la mia benedizione. L'ho presa come una responsabilità. Anche se non avevo grandi disponibilità economiche". Edwige ha cresciuto suo figlio anche grazie ai suoi genitori: "Sono stati davvero preziosi, sono venuti a vivere con me a Roma". L'attrice non ha mai rivelato il nome del padre del figlio: "Non dirò mai il suo nome, sono una donna dalla mente libera e rispetto la sua scelta".

Edwige Fenech ha ricordato con grande dolore la morte della mamma: "È morta serenamente tra le mie braccia. Era la mia migliore amica, mi manca soprattutto quando sono fuori casa perché la chiamavo sempre, mentre ora non posso più farlo".

