Effetto Zalone sul Cammino di Santiago, boom di ricerche in Italia

I dati di Google Trends mostrano un'impennata di interesse per il percorso al centro della trama del film

Checco Zalone in 'Buen Camino' - Fotogramma /Ipa
Checco Zalone in 'Buen Camino' - Fotogramma /Ipa
09 gennaio 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Checco Zalone e il suo 'Buen Camino' fanno esplodere l'interesse degli italiani per il Cammino di Santiago. Il film, che sta macinando numeri record al botteghino con oltre 60 milioni di incassi e quasi 7,5 milioni di presenze totalizzati in soli 15 giorni, segue la storia di Checco, erede viziato di un impero creato dal padre costruttore di divani. Il protagonista è abituato a trascorrere il tempo tra un party sfarzoso e una vacanza in yacht ma è costretto ad affrontare il faticoso cammino per ritrovare la figlia adolescente. Il tragicomico incontro di Checco con il Cammino di Santiago ha scatenando grande curiosità per il percorso affrontato ogni anno da centinaia di migliaia di persone per motivi spirituali, personali o di turismo avventuroso.

Secondo i dati di Google Trends, infatti, le ricerche degli italiani sul Cammino di Santiago hanno registrato una vera e propria impennata da quando è uscito il film di Zalone. Il 25 dicembre, giorno dell'uscita di 'Buen Camino', Google ha registrato oltre il 200% di ricerche in più rispetto alla media annuale. Il 28 dicembre, giorno con maggior picco, quasi il 600% in più. Ma in tutta la prima settimana di gennaio, le ricerche hanno registrato un incremento di oltre il 400% rispetto alla media.

Dal 2004 ad oggi, è il dato più alto di interesse degli italiani, fatta eccezione per il picco registrato nel luglio del 2013, quando fu la cronaca a dettare le ricerche, a causa del gravissimo incidente ferroviario che si verificò vicino Santiago de Compostela e che causò moltissimi morti e feriti. In quel caso, il dato delle ricerche superò di circa il 20% quello registrato in questi giorni e trainato senza ombra di dubbio dal film di Zalone.

Con altri 501.203 euro incassati ieri, Checco Zalone sfonda intanto anche il tetto dei 60 milioni di euro di incasso, in soli 15 giorni di programmazione. "Buen Camino" si avvicina inoltre ai 7,5 milioni di presenze. Il film si attesta come il terzo maggiore incasso di sempre nella storia del botteghino italiano, dietro solo al primo “Avatar” (68,6 milioni) e a “Quo vado?” (65,3 milioni), altro titolo firmato dalla coppia Zalone–Nunziante. Che a questo punto non è escluso che possa essere raggiunto e superato da "Buen Camino".

