Eleonora Giorgi compie 71 anni, pochi giorni dopo essere tornata a parlare a Verissimo del suo tumore al pancreas. Per l'occasione sua nuora Clizia Incorvaia le dedica un post su Instagram: "Ho la fortuna di avere accanto una donna speciale che con il suo sorriso candido e determinazione mi sta insegnando che la vita va osannata e vissuta intensamente ogni giorno".

Queste parole accompagnano tre scatti che ritraggono le due donne nel giorno del matrimonio di Clizia Incorvaia con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi. Matrimonio celebrato la scorsa estate e voluto in questo momento anche per via della malattia dell'attrice. "Ho parlato con mia mamma e lei vuole questo matrimonio. Voglio che mia mamma sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno", aveva detto lo scorso gennaio Paolo Ciavarro a Silvia Toffanin, sempre a Verissimo.

"Spero di entrare in un programma di cura sperimentale per il tumore al pancreas. Intanto - aveva detto Eleonora Giorgi pochi giorni fa - continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro. Sto facendo un cammino molto impegnativo, ma non posso lasciare il mio nipotino Gabriele", dice.