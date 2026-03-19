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Eurovision, Elettra Lamborghini verso la conduzione italiana con Gabriele Corsi

Il contest si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio

Elettra Lamborghini - Ipa
Elettra Lamborghini - Ipa
19 marzo 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elettra Lamborghini verso la conduzione italiana dell'Eurovision Song Contest che si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio e sarà trasmesso su Rai2 e su Rai1. Lo scrive oggi 'Il Giornale', sottolineando che la cantante, dopo aver partecipato in gara all'ultimo Festival di Sanremo con la canzone 'Voilà' (arrivata 26esima), affiancherebbe Gabriele Corsi alla sua sesta conduzione consecutiva dell'Eurovision.

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Lamborghini succederebbe dunque a Big Mama che l'anno scorso aveva condotto con Corsi l'edizione andata in scena a Basilea.

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Elettra Lamborghini elettra lamborghini sanremo 2026 elettra lamborghini eurovision eurovision
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