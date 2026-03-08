circle x black
Elettra Lamborghini: "Sogno un figlio, ma il mondo mi fa paura"

La cantante ospite oggi nel salotto di Mara Venier

Elettra Lamborghini - Domenica In
08 marzo 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
Elettra Lamborghini, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, è stata ospite oggi a Domenica In dove ha parlato della sua relazione con il marito Afrojack: "Il nostro è un amore incondizionato", ha raccontato la cantante ricordando come è nato il loro rapporto.

La coppia sta insieme da oltre otto anni: "Lui è olandese, l’ho conosciuto a un festival, dove ci siamo entrambi esibiti: io con il singolo 'Pem Pem' e lui faceva il deejay. A me in quel momento non fregava nulla di fidanzarmi", ha spiegato Lamborghini.

"Non sapevo chi fosse, il suo manager ci ha presentati, lui si è folgorato e da lì è nato l’amore. Sono molto fortunata".

E alla domanda di Mara Venier su cosa l'abbia fatta innamorare di lui: "Perché è bellissimo, guardalo dai", ha risposto la cantante. "Non è che sia una meraviglia", ha scherzato Mara Venier.

Ma Lamborghini ha insistito: "Ti assicuro che è stupendo, sia dentro che fuori. Per me è un cherubino. Lui è bello di personalità, è buono, è fedele. Anche perché un’altra come me dove lo trova? Io lo lascio proprio libero. Non sono gelosa".

E sul desiderio di maternità, Elettra Lamborghini ha spiegato: "Credo di essere un po' traumatizzata da quello che sta succedendo dal mondo. Forse amo talmente tanto mio figlio che in questo momento non ho coraggio di metterlo al mondo. E ho bisogno del tempo per me stessa. La paura di quello che succede nel mondo batte il sogno di avere un figlio. Soprattutto per un aspetto economico, quindi al momento non me la sento".

