Elio e le Storie Tese lasciano X ma Rocco Tanica continua a Twittare

Dopo Piero Pelù anche Elio e le Storie Tese lasciano X in polemica con le posizione politiche di Elon Musk. Lo ha annunciato la band attraverso un duro post pubblicato sulla piattaforma del magnate sudafricano: "Buongiorno, cari amici! - hanno scritto sul social gli Elii - Abbiamo deciso di chiudere il nostro profilo su X, ormai sempre più simile a una cloaca. Riteniamo Elon Musk un pericolo per la democrazia e la libertà e non abbiamo intenzione di continuare a far parte di una piattaforma di cui è proprietario e che utilizza spudoratamente per la sua orribile propaganda". Ma Rocco Tanica, nonostante la decisione della band, sembra essere su altre posizioni. Il tastierista della band infatti non ha abbandonato la piattaforma e ha continuato a twittare fino a stamattina. Ma le fila dei personaggi del mondo dello spettacolo che sembrano voler aderire a questa sorta di neonato movimento 'noMusk' sembrano destinate ad ingrossarsi ulteriormente. Anche Alessandro Gassmann sembra infatti essere sul punto di abbandonare X: "In tanti stanno lasciando questa piattaforma che è molto cambiata da quando decisi di entrarvi - ha scritto stamattina l'attore su X - Se dovessi anche io uscirne mi dispiacerà comunque salutare tutti quelli che fin qui mi hanno dato la loro attenzione, ma forse è la decisione giusta in questo momento'', conclude Gassmann.