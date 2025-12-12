circle x black
Elisabetta Canalis, auguri 'speciali' per il compleanno del fidanzato Rigo

La conduttrice televisiva ha celebrato il nuovo compagno sul suo profilo Instagram

Elisabetta Canalis - Ipa/Fotogramma
12 dicembre 2025 | 15.54
Redazione Adnkronos
Elisabetta Canalis e degli auguri 'speciali'. La showgirl e conduttrice televisiva ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram per celebrare il compleanno di Alvise Rigo, il suo nuovo fidanzato. Nella foto condivisa da Canalis i due sono abbracciati in motorino: "Happy birthday", con tanto di emoticon di una torta, è stata la caption scelta, rigorosamente in inglese, per augurare "buon compleanno" al compagno.

L'inizio della loro storia d'amore era iniziata con i più classici degli indizi social, che lasciavano poco spazio ai dubbi. In estate infatti Canalis e Rigo hanno condiviso alcune foto sui rispettivi profili social, facendo intendere di trovarsi insieme negli Stati Uniti per un viaggio on the road in California.

Da Santa Barbara al parco nazionale di Sequoia, passando per Los Angeles. Le immagini condivise sui social mostravano paesaggi identici, scatti al tramonto e persino un tuffo nella stessa piscina immersa nel verde di un hotel esclusivo. Non erano stati pubblicati, tuttavia, scatti che ritraggono i due insieme, ma il tempismo e i luoghi combaciavano, e infatti la conferma è arrivata poco più tardi.

Chi è Alvise Rigo

Classe 1992, Alvise Rigo è nato a Venezia e ha un passato da sportivo. Ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby e, successivamente, ha giocato con squadre come Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. Archiviata la carriera da rugbista, ha cominciato a lavorare come modello e personal trainer a Milano. Nel 2021 è stato concorrente di Ballando con le stelle e successivamente ha intrapreso una carriera da attore.

