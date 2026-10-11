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Usa, allarme sicurezza al concerto di Ella Langley: show cancellato

La star del country statunitense ha annullato l'esibizione a Tulsa, davanti a 19mila spettatori, a poche ore dall'inizio. La polizia: "Non abbiamo trovato minacce credibili"

Ella Langley - (Ipa)
Ella Langley - (Ipa)
11 ottobre 2026 | 10.31
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Concerto sold out annullato a poche ore dall’inizio per una "seria minaccia alla sicurezza" a Tulsa, città dello Stato dell’Oklahoma, negli Stati Uniti. La cantante country statunitense Ella Langley, 27 anni, ha deciso di cancellare l’esibizione in programma venerdì sera al Bok Center, un'arena con una capienza di 19mila persone. La decisione, definita dall’artista "incredibilmente difficile", è stata presa circa due ore prima dell’inizio dello spettacolo. In un messaggio pubblicato su Instagram, Langley ha spiegato che la scelta è stata dettata dalla necessità di tutelare "la sicurezza dei miei fan, del personale della struttura e del mio team". La cantante non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura della minaccia, ma si è scusata con il pubblico, assicurando che le informazioni relative ai rimborsi dei biglietti saranno comunicate "il prima possibile".

Secondo quanto riferito dal capitano Richard Meulenberg del dipartimento di polizia di Tulsa, come riportano i media Usa, una persona aveva telefonato segnalando possibili gravi atti di violenza durante l’evento, parlando di "colpi d’arma da fuoco e bombe". Le forze dell’ordine avevano effettuato diversi controlli all’interno del Bok Center prima dell’apertura dello spettacolo, senza rilevare elementi sospetti. Dopo la telefonata, gli agenti hanno ispezionato nuovamente l’arena anche con l’ausilio di unità cinofile, ma non sono emerse minacce ritenute credibili. "L’evento era pronto a iniziare", ha dichiarato Meulenberg, sottolineando che la segnalazione ha finito per compromettere lo svolgimento dello spettacolo e deludere migliaia di spettatori. La polizia ha ribadito di non aver individuato riscontri concreti alla minaccia segnalata: "Non abbiamo trovato minacce credibili".

Anche la direzione del Bok Center ha diffuso una nota per spiegare la cancellazione, precisando che "la sicurezza e il benessere di tutte le persone coinvolte sono la nostra assoluta priorità". Dopo un’attenta valutazione, è stato stabilito che il concerto non potesse svolgersi. La struttura ha inoltre espresso rammarico per la delusione dei fan che avevano programmato di assistere all’esibizione. L’annullamento arriva in un momento particolarmente favorevole per la carriera di Langley. A settembre, il suo successo country Choosin’ Texas ha superato 'All I Want for Christmas Is You' di Mariah Carey, diventando, secondo quanto riportato, il singolo numero uno più longevo nella storia delle classifiche statunitensi. Il brano ha contribuito anche al successo della cantante originaria dell’Alabama agli Academy of Country Music Awards, dove a maggio l’artista ha conquistato numerosi riconoscimenti.

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