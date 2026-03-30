circle x black
Cerca nel sito
 

Elodie, è amore con Franceska? Tra vasche da bagno e cene di lusso, la fuga in montagna

Il post condiviso sui social dalla popstar italiana

Elodie e Franceska Nuredini - Instagram
Elodie e Franceska Nuredini - Instagram
30 marzo 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Non l'ha dichiarato pubblicamente ma gli indizi social sembrano parlare chiaro. Elodie si starebbe frequentando con Franceska Nuredini, danzatrice del corpo di ballo del suo tour.

CTA

Dopo la fine della relazione con Andrea Iannone, la cantante avrebbe dunque voltato pagina e lo avrebbe fatto proprio con la ballerina. Poche settimane fa le due hanno trascorso alcuni giorni in Thailandia e ora in un lussuoso hotel di montagna. Tra vasche da bagno, cene stellari e pose sensuali, Elodie e Franceska non si nascono più e condividono sui social foto che lasciano poco spazio ai dubbi, alimentando le voci su una possibile relazione.

Con loro in vacanza, tra gli scatti condivisi sui social compaiono anche Tananai e un gruppo di amici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elodie Franceska Nuredini
Vedi anche
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza