circle x black
Cerca nel sito
 

Elodie si ferma: "Ora stop, torno nel 2027"

L'annuncio della cantante nel concerto di Roma

Elodie
Elodie
07 dicembre 2025 | 20.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Mi fermo, torno nel 2027". Elodie si prende un anno sabbatico da tour e concerti, a giudicare dall'annuncio nello show andato in scena ieri sera a Roma. "Grazie di cuore, è stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore", le parole della cantante rivolte al pubblico. "Adesso mi fermo per un po', ma ho già tutto in testa. Ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco. Non vedo l'ora di tornare da voi. Posso già dirvi che ritorno nel 2027", l'annuncio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elodie concerto elodie tour
Vedi anche
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza