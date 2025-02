"Non voterei mai per Giorgia Meloni. Nemmeno se mi tagliassero una mano". Elodie, a poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2025, risponde così ad una domanda di Enrico Lucci. "Voteresti mai per Giorgia Meloni?", "No". "Manco sforzandoti un pochetto?", incalza Lucci. "Neanche se mi tagliassero una mano", replica la cantante, che non ha mai fatto mistero delle proprie opinioni e della propria collocazione politica.

Amadeus è stato sostituito da Carlo Conti: con chi sostituirebbe Elly Schlein - che secondo la cantante avrebbe poco carisma - alla guida del Pd? "Fammici pensare...". Ci ha pensato? "No, c'ho da fa...Enrì, basta...".