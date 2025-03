Ema Stokholma sarà ospite oggi, sabato 29 marzo, a Verissimo. La conduttrice radiofonica, per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin, parlerà della sua carriera nel mondo dello spettacolo, cominciata da giovanissima come modella.

Ema Stokholma chi è

Ema Stokholma, nome d’arte di Morwenn Moguerou, è una dj e conduttrice radiofonica e televisiva. Nasce nel 1983 in Francia. Trascorre un’infanzia molto difficile che la costringe all’età di 15 anni a scappare dalla madre per raggiungere il padre a Roma. Qui inizia a lavorare come modella, sfilando per brand di lusso come ‘Dolce&Gabbana’, ‘Fendi’, ‘Valentino’ e ‘Gianni Versace’.

Nei primi Anni 2000 scopre la sua passione per la musica, alla quale si avvicina come disc jockey. Si esibisce in vari locali italiani ed europei e ottiene una prima popolarità in questo mondo. E in quel periodo che nasce lo pseudonimo e comincia a farsi chiamare Ema Stokholma, ispirato alla canzone ‘Stoccolma’ di Rino Gaetano.

Nel 2013 fa poi il suo debutto in televisione conducendo l’aftershow degli ‘MTV Italian Awards’ e nello stesso anno, assieme alla collega e amica Andrea Delogu, partecipa alla trasmissione ‘Aggratis!’ di Rai 2. Due anni dopo comincia a lavorare come conduttrice, diventando speaker radiofonica per l’emittente Rai Radio 2, per la quale dal 2016 conduce la trasmissione ‘Back2Back’ al fianco del giornalista e critico musicale Gino Castaldo. Nel 2017 partecipa al reality Pechino Express, e vince l’edizione in coppia con la collega Valentina Pegorer.

Nel 2018 conduce per Radio 2 la diretta del Festival di Sanremo e anche la finale dell’Eurovision Song Contest. Stokholma ricopre lo stesso incarico per le successive edizioni. E si occupa anche delle trasmissioni laterali come il ‘PrimaFestival’ e ‘AmaSanremo’.

Nel 2020 debutta come scrittrice con l'autobiografia ‘Per il mio bene’, che parla proprio dei ricordi legati alla sua infanzia. E l’anno successivo è il momento di un altro debutto, come cantante, con il singolo ‘Ménage à trois’. Nel 2022 invece conduce sia in radio che in televisione la trasmissione Radio 2 'Happy Family' e diventa una concorrente di Ballando con le stelle, dove conquista il terzo gradino del podio.

Vita privata

Non si conoscono molti dettagli sulla vita privata di Ema Stokholma. La conduttrice è molto riservata, ma è certo che nel 2022 durante la partecipazione al programma Ballando con le stelle comincia una frequentazione con il maestro di ballo Angelo Madonia, conclusa dopo circa un anno di convivenza. Ora il ballerino è impegnato con Sonia Bruganelli.