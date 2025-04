Sonia Bruganelli ha replicato al retroscena rivelato da Ema Stokholma sull'esperienza a Ballando con le stelle. La speaker radiofonica è stata ospite ieri, lunedì 31 marzo, nello show condotto da Alessia Marcuzzi 'Obbligo o Verità' e senza giri di parole ha ammesso che nei camerini di Ballando "si fa l'amore".

La rivelazione di Ema Stokholma

"L'avete mai fatto sul posto di lavoro?", ha chiesto Alessia Marcuzzi. "Diciamo che è successo, sono sincera. A Ballando con le Stelle", ha rivelato la speaker radiofonica. "Nel camerino si camerina tra una prova e l'altra", ha aggiunto ironica.

Ema Stokholma non ha mai fatto il nome di Angelo Madonia, ma tutti i presenti al tavolo di 'Obbligo o Verità' lo hanno dato per scontato perché durante la sua partecipazione al dance show di Rai1 nel 2022, la speaker era in coppia con Angelo Madonia e i due avevano intrapreso una relazione, finita poi nel 2023.

La risposta di Sonia Bruganelli

Le parole di Ema Stokholma non sono passate inosservate e Sonia Bruganelli, attuale compagna di Angelo Madonia, che ha partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Carlo Aloia. L'imprenditrice ha commentato le parole della speaker con una storia pubblica su Instagram: "Certo che io davvero non avevo capito niente del format", ha scritto. Poi, ha aggiunto: "Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare rumors", ha aggiunto taggando proprio il compagno Angelo Madonia.