Giorgia si esibisce al Palazzo dello Sport di Roma e per l'occasione il suo compagno, Emanuel Lo, le scrive una dedica social piena di amore. Il ballerino e coreografo ha pubblicato su Instagram un momento dell'esibizione di 'Come saprei', accolta dal pubblico con una standing ovation, e ha ricordato gli anni in cui si è innamorato della cantautrice.

"La prima volta ti ho vista a Sanremo con 'E poi' e poi ti ho aspettata per vederti l'anno successivo, per sentire le tue note e la tua espressione, quella con il tuo sopracciglio alzato, quando sei uscita ho capito, poi è iniziata la prima nota di 'Come saprei' e mi sono innamorato, sei rimasta lì per molti anni fino a quando ti ho incontrata, il resto mi porta a ieri, e di nuovo ritorno lì, dove tutto è iniziato. Sei pazzesca", sono le parole di Emanuel Lo, che dal 2004 è il compagno di Giorgia. I due nel 2010 sono diventati genitori di Samuel.

La cantante evidentemente non si aspettava la dedica ed è rimasta molto sorpresa leggendo le parole su Instagram. "Ma sei pazzo!", la risposta di Giorgia, che poi aggiunge: "Ora, mentre metto a posto la spesa che vi ho fatto per quando non ci sono, mi faccio un piantarello".