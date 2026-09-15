"Ci siamo oggi è il gran giorno". Con queste parole Emma condivide sui social un messaggio di ringraziamento a poche ore dal concerto di stasera, martedì 15 settembre, all'Ippodromo Snai San Siro. La data prevista inizialmente era quella del 9 settembre, rimandata poi a causa del maltempo.

L'artista salentina ha voluto così ringraziare chi stasera ci sarà, ma anche chi non potrà esserci a causa dell'imprevisto: "Voglio ringraziare anche chi avrebbe dovuto esserci mercoledì scorso e purtroppo non è riuscito a riprogrammare tutto. Permessi, trasferte, prenotazioni, hotel. Non do nulla per scontato e non potete immaginare quanto sia grata per ciò che fate per avere un momento insieme. Grazie", scrive la cantante promettendo poi che ci saranno altri momenti come questi, "lo prometto", conclude.