circle x black
Cerca nel sito
 

Enrica Bonaccorti, il ricordo di Magalli: "Per lei ero figlio che non ha mai avuto"

Il ricordo oggi a La volta buona

Giancarlo Magalli - La volta buona
Giancarlo Magalli - La volta buona
12 marzo 2026 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Era prima di tutto una vera amica". Così Giancarlo Magalli ha ricordato Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi all'età di 76 anni. Il conduttore ospite oggi a La volta buona ha ripercorso il legame professionale e personale che li univa, nato nel 1985 grazie al quiz televisivo 'Pronto, chi gioca?'. Bonaccorti, ha ricordato Magalli, lo considerava come "il figlio che non ho mai avuto".

Magalli ha parlato della malattia della conduttrice: "Tutti sapevamo che stava male. E sapevamo, soprattutto, che stava combattendo contro un cancro davvero bastardo, lo sapeva anche lei ma non ha mai mollato".

L'ultima apparizione di Bonaccorti risale al 12 febbraio, proprio a La volta buona. In quell'occasione era stata celebrata la sua lunga carriera, mettendo per un momento da parte la malattia: "Vederla qui, allegra, vivace, sorridente ci ha aperto il cuore a una speranza. Una speranza che si è spenta questa mattina", ha aggiunto Magalli spiegando che per partecipare alla trasmissione Bonaccorti si era fatta aiutare dai medici: "Lei non voleva farsi vedere come una malata oncologica. Simbolo di una grande professionista".

Il ricordo di amici e colleghi ha commosso Caterina Balivo che più volte si è interrotta nel discorso per asciugare le lacrime e riprendere fiato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
enrica bonaccorti la volta buona giancarlo magalli
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza