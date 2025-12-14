circle x black
Enrica Bonaccorti e la malattia: "Non ho tantissime speranze". La figlia: "Vinciamo"

"Il prossimo step è importantissimo, tra meno di un mese saprò cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nelle cure"

Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana
Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana
14 dicembre 2025 | 16.51
"Non ho tantissime speranze ma non sono disperata". Enrica Bonaccorti, ospite con la figlia Verdiana oggi a Verissimo, nella puntata del 14 dicembre si esprime così sulle condizioni di salute dopo la diagnosi di tumore al pancreas e il ciclo di terapie. "Il prossimo step è importantissimo, tra meno di un mese saprò cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato", dice la conduttrice 76enne.

"La chemioterapia non ha funzionato granché, ma mi sono sottoposta a molta radioterapia e tra meno di un mese capiremo gli effetti. Ora mi sento abbastanza bene, sono solo abbastanza debole. Tra meno di un mese sapremo se dovrò fare ancora chemio, se dovrò fare altro o se non dovrò fare niente", aggiunge. "Ora, sto facendo una cosa che non ho mai fatto: sto facendo un bilancio della mia vita e sto scrivendo tutto", racconta. Una certezza c'è: "Se non avessi avuto mia figlia Verdiana, non avrei avuto sostegno".

"Questa la vinciamo. Non c'è alternativa, non esiste. Finché io sto accanto a te, non ti tocca nessuno", dice Verdiana. "E' stata dura prendere decisioni da sola, perché non ho un fratello, una sorella o uno zio con cui confrontarmi. Sono sola ma ho una rete di amiche che mi sostiene, loro sono la mia famiglia allargata", spiega. "Mamma si è chiusa nel silenzio per mesi dopo la diagnosi. Le amiche chiamavano me per capire se fosse successo qualcosa, se ci fosse stato uno sgarbo", dice ricordando i primi mesi dopo la diagnosi. "Quando ho parlato con il pubblico, ho sentito un'ondata di effetto straordinaria: devo solo ringraziare", chiosa Enrica Bonaccorti.

