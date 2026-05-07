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Eurovision 2026, è il momento delle prove

Oggi tocca a Sal Da Vinci che su Sisal.it ha buone chance di finire sul podio: ipotesi a 3,00

Sal Da Vinci - (Foto Ipa)
Sal Da Vinci - (Foto Ipa)
07 maggio 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest è ufficialmente iniziato: oggi è la quinta giornata di prove e, dopo le favorite Finlandia, Danimarca e Grecia, a salire sul palco toccherà all’Italia con Sal Da Vinci. “Per sempre si” ha conquistato subito addetti ai lavori e pubblico internazionale, ma quali sono oggi le sue chance di arrivare sul podio?

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Secondo gli esperti Sisal le probabilità di vedere il cantante partenopeo piazzato nella TOP3 sono alte, tant’è che questa opzione è offerta a 3,00. Sal dovrà però vedersela con la coppia finlandese formata da Linda Lampenius e Pete Parkkonen, il cui arrivo nelle prime tre posizioni è dato a 1,50 e con il danese Søren Torpegaard a 2,75. Ma attenzione, perché è pronto a competere per un posto sul podio anche il giovane cantante greco Akylas: questa possibilità è data a 2,00.

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Eurovision 2026 Sal Da Vinci Sisal.it
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