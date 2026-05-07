Eurovision 2026, è il momento delle prove

Il conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest è ufficialmente iniziato: oggi è la quinta giornata di prove e, dopo le favorite Finlandia, Danimarca e Grecia, a salire sul palco toccherà all’Italia con Sal Da Vinci. “Per sempre si” ha conquistato subito addetti ai lavori e pubblico internazionale, ma quali sono oggi le sue chance di arrivare sul podio?

Secondo gli esperti Sisal le probabilità di vedere il cantante partenopeo piazzato nella TOP3 sono alte, tant’è che questa opzione è offerta a 3,00. Sal dovrà però vedersela con la coppia finlandese formata da Linda Lampenius e Pete Parkkonen, il cui arrivo nelle prime tre posizioni è dato a 1,50 e con il danese Søren Torpegaard a 2,75. Ma attenzione, perché è pronto a competere per un posto sul podio anche il giovane cantante greco Akylas: questa possibilità è data a 2,00.