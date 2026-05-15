Eurovision: il team FantaSanremo in campo per Sal con lo slogan 'Vienna, vidi, Vinci'

Con lo slogan "Vienna, vidi, Vinci", il team FantaSanremo scende in campo ufficialmente a Vienna per una speciale 'campagna elettorale' in favore di Sal Da Vinci. La crew del geniale gioco, nato per il festival di Sanremo ed estesosi anche all'Eurovision Song Contest, ha infatti invaso con la sua carica di energia le strade della capitale austriaca con un obiettivo tanto ambizioso quanto spettacolare: supportare Sal Da Vinci nella corsa alla conquista della vittoria dell'Esc 2026.

E' questa la missione di 'Operazione Europa: Vota Sal – Per sempre sì', l’ironica e surreale campagna elettorale che da inizio settimana sta animando piazze, boulevard imperiali e storici caffè viennesi. Tra bandiere tricolori, manifesti elettorali, striscioni, adesivi e megafoni dai quali risuonano slogan improbabili ma irresistibili, il team FantaSanremo ha trasformato la capitale austriaca in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto, distribuendo entusiasmo, ironia e puro spettacolo.

Poster con scritte come "Sal From Win" e "Forever Yes" e l'iconica locandina "I Want You", dove l'artista si trasforma in uno Zio Sam munito di bombetta tricolore, campeggiano in tutta la città. Dove turisti, cittadini e fan provenienti da tutta Europa sono stati coinvolti in una mobilitazione senza precedenti: esportare l’energia e l’italianità rappresentate da Sal Da Vinci, trasformare l’Eurovision in una vera e propria curva da stadio e far risuonare 'Per sempre sì' ben oltre i confini di Vienna, fino a diventare un autentico inno continentale.

l momento culminante di 'Operazione Europa: Vota Sal – Per sempre sì' è andato in scena ieri sera al ristorante pizzeria 'I Terroni', nel cuore della città imperiale, dove la delegazione del team FantaSanremo ha incontrato Sal Da Vinci in un evento che ha immediatamente assunto i toni di una grande festa popolare in pieno stile FantaSanremo. L’atmosfera si è accesa definitivamente quando le note di 'Per sempre sì' hanno travolto il locale: il pubblico ha cantato il brano a squarciagola, accompagnando ogni strofa con l’ormai celebre coreografia diventata virale sui social. Tra i presenti anche Gabriele Corsi, commentatore ufficiale italiano dell’Eurovision, insieme al comico, influencer e creator Gabriele Vagnato e all’intera delegazione italiana presente a Vienna.

Per domani, a quanto apprende l'Adnkronos, è in programma un 'discorso alla nazione' da parte di Sal Da Vinci, con il quale l'artista partenopeo dovrebbe esortare i connazionali residenti all'estero a dargli il voto in occasione della finalissima in programma domani sera su Rai1. Con questa incursione internazionale, FantaSanremo conferma ancora una volta la propria vocazione, ovvero quella di superare ogni confine geografico e mentale trasformando la musica in gioco, il gioco in spettacolo e ogni spettacolo in un evento destinato a lasciare il segno.