L'artista che rappresenta il Paese alla kermesse canora grida 'Am Yisrael Chai': ecco cosa significa
"Am Yisrael Chai", ovvero 'Il popolo di Israele vive'. Con queste parole Noam Bettan, l'artista che rappresenta Israele, ha concluso la sua esibizione sul palco dell'Eurovision Song Contest 2026, in onda questa sera, sabato 16 maggio, su Rai 1.
Yuval Raphael said it.— kin 🍉 (@kinu_unik) May 16, 2026
Noam Bettan said it in the finals now.
They said "Long live Israel".
Goin political much innit?#eurovision #esc2026 #unitedbymusic pic.twitter.com/vZx1bpT1XO
La frase, pronunciata al termine della performance, è un noto slogan di solidarietà. Esprime la forza e la resilienza della nazione ebraica ed è storicamente utilizzata come affermazione della continuità e dell'identità, in particolare durante periodi di forti avversità.