"Am Yisrael Chai", ovvero 'Il popolo di Israele vive'. Con queste parole Noam Bettan, l'artista che rappresenta Israele, ha concluso la sua esibizione sul palco dell'Eurovision Song Contest 2026, in onda questa sera, sabato 16 maggio, su Rai 1.

Yuval Raphael said it.

Noam Bettan said it in the finals now.



They said "Long live Israel".



Goin political much innit?#eurovision #esc2026 #unitedbymusic pic.twitter.com/vZx1bpT1XO — kin 🍉 (@kinu_unik) May 16, 2026

La frase, pronunciata al termine della performance, è un noto slogan di solidarietà. Esprime la forza e la resilienza della nazione ebraica ed è storicamente utilizzata come affermazione della continuità e dell'identità, in particolare durante periodi di forti avversità.