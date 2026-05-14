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Eurovision, Peparini: "La coreografia Sal Da Vinci? Somiglianze con un mio quadro di Amici"

Il coreografo commenta la performance della prima seminfinale di Vienna: "Penso ci sia una linea sottile tra ispirazione e riproduzione troppo evidente di un immaginario o di una firma artistica riconoscibile"

Giuliano Peparini
Giuliano Peparini
14 maggio 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Ho ricevuto tantissimi messaggi riguardo alla coreografia di Sal Da Vinci" andata in scena durante la prima semifinale dell'Eurovision. "Secondo le persone che mi hanno scritto ricordava molto uno dei miei quadri creati ad 'Amici'. Devo essere sincero. Si', le somiglianze ci sono. Credo però che nel nostro mestiere sia naturale lasciarsi ispirare. Tutti noi artisti assorbiamo immagini, emozioni, linguaggi. L’ispirazione fa parte del processo creativo ed è sempre esistita, ma penso anche che ci sia una linea sottile tra ispirazione e riproduzione troppo evidente di un immaginario o di una firma artistica riconoscibile". E lo sfogo, pacato, di Giuliano Peparini, celebre coreografo, regista, art director, parlando all'Adnkronos, dopo l'esibizione di Sal Da Vinci a Vienna.

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A firmare la coreografia del brano "Per sempre sì" è il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta, volto noto di programmi come 'Amici' e 'X Factor'. La sua messa in scena ha portato sul palco il racconto di un matrimonio, con la vestizione dello sposo (interpretato dallo stesso Sacchetta) da parte dei testimoni e un momento clou con l'arrivo della "sposa", la ballerina Francesca Tocca. La somiglianza che ha scatenato il dibattito riguarda proprio la scena della 'vestizione', che molti hanno associato a un quadro coreografico simile proposto da Peparini durante un'edizione serale di 'Amici' nel 2018.

"La cosa che scelgo di portare con me, comunque, è soprattutto un’altra - aggiunge Peparini - forse quei quadri creati anni fa sono entrati così tanto nell’immaginario collettivo da essere immediatamente riconoscibili ancora oggi. E questo, in fondo, è anche un segnale dell’impatto che hanno avuto. Io continuo a guardare avanti, a creare, sperimentare e costruire nuovi mondi artistici con la stessa libertà, curiosità ed energia di sempre, continuando a progettare, sviluppare e mettere in scena produzioni nazionali e internazionali. Inizialmente - ricorda Peparini - non avevo nemmeno visto l’esibizione di Sal Da Vinci. La mia attenzione ieri era completamente concentrata su altro. Due giorni fa c’era stata infatti la premiazione dei Business Awards of Macau 2026 e stavo vivendo quelle ore con grande tensione ed emozione, perché dovevano ancora annunciare il vincitore del Gold Award. Ero in contatto continuo con Macau, aspettando il risultato fino a che è arrivata la notizia della vittoria, di cui sono molto orgoglioso", conclude.

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Eurovision coreografia ispirazione riproduzione immaginario firma artistica
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