circle x black
Cerca nel sito
 

Eurovision, l'emozione di Sal Da Vinci e l'augurio di Conti: "Vinci, sono i mondiali di canto"

Il conduttore di Sanremo in collegamento in videochiamata con il cantautore napoletano

Gabriele Corsi, Sal Da Vinci, Elettra Lamborghini - Rai 1, Eurovision
Gabriele Corsi, Sal Da Vinci, Elettra Lamborghini - Rai 1, Eurovision
16 maggio 2026 | 21.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Mi raccomando: tieni alto il tuo nome". È questo l'augurio di Carlo Conti per Sal Da Vinci, a pochi minuti dalla finale dell'Eurovision Song Contest 2026, in onda questa sera, sabato 16 maggio, su Rai 1.

CTA

Nel corso dell'anteprima, Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, i due conduttori della telecronaca italiana della kermesse, hanno intervistato il cantautore italiano. "Questa esperienza la porterò sempre nel mio cuore, grazie al supporto di tutti gli italiani. L'ho sentito proprio nel cuore", ha detto Sal Da Vinci. "Siamo arrivati al rush finale e tra poco mi toccherà salire sul palco. Lo farò con tutto il sentimento che provo nel cantare questa canzone e nel lanciare questo messaggio d'amore", ha aggiunto.

Poi, in videochiamata, è arrivato l'augurio di Carlo Conti: "Sono pronto con le trombette tipo allo stadio. Chi non salta? Sal Sal", ha scherzato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. "Mi raccomando, tieni alto il tuo nome, vinci", ha esclamato con orgoglio.

Da Vinci emozionato ha replicato: "Grazie a Carlo sono qui, grazie per la scelta della canzone. Lo devo a te se sono qui. Tu mi hai scelto, mi hai portato su quel palco dopo tanti anni che mancavo", ha detto, ricordando la vittoria dello scorso febbraio alla kermesse canora italiana.

"Non voglio più meriti - ha replicato Conti -. Piaci a tutti e la tua canzone la cantano tutti. E quando la cantano anche i bambini vuol dire che è arrivata dritta la cuore". Poi, il cantautore ha concluso: "Io spero di fare una bella figura". "Sei un professionista, hai una bella gavetta. Pensa solo che sono i mondiali del canto", ha concluso Conti ironizzando ma alzando inevitabilmente il livello d'ansia dell'artista.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
eurovision sal da vinci conti carlo conti sanremo
Vedi anche
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza