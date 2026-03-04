circle x black
Cerca nel sito
 

Eurovision, Sal Da Vinci dice 'Per sempre sì' e deve spostare il tour negli Usa

La sovrapposizione della kermesse con il tour in Nord America insieme a Fausto Leali lo costringe a rivedere l'agenda

Sal Da Vinci - Fotogramma /Ipa
Sal Da Vinci - Fotogramma /Ipa
04 marzo 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un "Per sempre sì" all'Eurovision Song Contest che costringe a rivedere l'agenda. Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 ha accettato di rappresentare l'Italia nella finale di Vienna del prossimo 16 maggio. Una decisione che ha creato un'immediata sovrapposizione con il suo tour in Nord America insieme a Fausto Leali, la cui data di debutto era fissata proprio per quel giorno ad Atlantic City. Di conseguenza, l'artista sarà costretto a spostare le date per poter onorare l'impegno europeo.

La partecipazione di Sal Da Vinci all'Eurovision è costellata di curiosità statistiche. Nato il 7 aprile 1969, a 57 anni compiuti Sal Da Vinci diventerà l'artista più anziano di sempre a rappresentare l'Italia alla manifestazione, superando il record che apparteneva a un altro napoletano, Peppino Di Capri, che nel 1991 partecipò a 51 anni.

Da Vinci sarà il quinto artista partenopeo a portare il tricolore sul palco europeo, dopo Nunzio Gallo (1958), Massimo Ranieri (1971, 1973), Alan Sorrenti (1980) e, appunto, Peppino Di Capri. Nato a New York durante una tournée del padre Mario, anche lui cantante, Sal Da Vinci possiede la cittadinanza statunitense. Sarà il terzo rappresentante italiano nato negli USA dopo Romina Power e Wess.

Anche la canzone vincitrice di Sanremo presenta caratteristiche uniche. Con una durata di appena 2 minuti e 55 secondi, non solo non necessita di tagli per rientrare nel regolamento eurovisivo, ma è anche uno dei brani più brevi portati dall'Italia in concorso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Eurovision Song Contest Festival di Sanremo eurovision 2026 sal da vinci sal da vinci eurovision
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza