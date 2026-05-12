circle x black
Cerca nel sito
 

Eurovision, scaletta e ordine di uscita: ecco quando canta Sal Da Vinci

In diretta oggi la prima semifinale, in Italia commentata da Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini

Sal Da Vinci - fotogramma/ipa
Sal Da Vinci - fotogramma/ipa
12 maggio 2026 | 21.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al via da stasera, martedì 12 maggio, la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Oggi andrà in onda la prima semifinale in diretta televisiva, trasmessa (con il commento italiano) su Rai 2 con i due conduttori Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

CTA

Le semifinali del 12 e del 14 maggio andranno in onda su Rai 2. Mentre la finalissima del 16 maggio sarà trasmessa su Rai 1. L’evento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e in simulcast radiofonico su Rai Radio2 e RaiPlay Sound.

La scaletta di stasera

- Moldavia: Satoshi – 'Viva, Moldova!'

- Svezia: FELICIA – 'My System'

- Croazia: LELEK – 'Andromeda'

- Grecia: Akylas – 'Ferto'

- Portogallo: Bandidos do Cante – 'Rosa'

- Georgia: Bzikebi – 'On Replay'

- Italia: Sal Da Vinci – 'Per Sempre Sì'

- Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – 'Liekinheitin'

- Montenegro: Tamara Živković – 'Nova Zora'

- Estonia: Vanilla Ninja – 'Too Epic To Be True'

- Israele: Noam Bettan – 'Michelle'

- Germania: Sarah Engels – 'Fire'

- Belgio: ESSYLA – 'Dancing on the Ice'

- Lituania: Lion Ceccah – 'Sólo Quiero Más'

- San Marino: SENHIT – 'Superstar'

- Polonia: ALICJA – 'Pray'

- Serbia: LAVINA – 'Kraj Mene'

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
eurovision song contest rai 2 sal da vinci eurovision stasera
Vedi anche
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza