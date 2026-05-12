Al via da stasera, martedì 12 maggio, la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Oggi andrà in onda la prima semifinale in diretta televisiva, trasmessa (con il commento italiano) su Rai 2 con i due conduttori Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

Le semifinali del 12 e del 14 maggio andranno in onda su Rai 2. Mentre la finalissima del 16 maggio sarà trasmessa su Rai 1. L’evento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e in simulcast radiofonico su Rai Radio2 e RaiPlay Sound.

La scaletta di stasera

- Moldavia: Satoshi – 'Viva, Moldova!'

- Svezia: FELICIA – 'My System'

- Croazia: LELEK – 'Andromeda'

- Grecia: Akylas – 'Ferto'

- Portogallo: Bandidos do Cante – 'Rosa'

- Georgia: Bzikebi – 'On Replay'

- Italia: Sal Da Vinci – 'Per Sempre Sì'

- Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – 'Liekinheitin'

- Montenegro: Tamara Živković – 'Nova Zora'

- Estonia: Vanilla Ninja – 'Too Epic To Be True'

- Israele: Noam Bettan – 'Michelle'

- Germania: Sarah Engels – 'Fire'

- Belgio: ESSYLA – 'Dancing on the Ice'

- Lituania: Lion Ceccah – 'Sólo Quiero Más'

- San Marino: SENHIT – 'Superstar'

- Polonia: ALICJA – 'Pray'

- Serbia: LAVINA – 'Kraj Mene'