In diretta oggi la prima semifinale, in Italia commentata da Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini
Al via da stasera, martedì 12 maggio, la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Oggi andrà in onda la prima semifinale in diretta televisiva, trasmessa (con il commento italiano) su Rai 2 con i due conduttori Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.
Le semifinali del 12 e del 14 maggio andranno in onda su Rai 2. Mentre la finalissima del 16 maggio sarà trasmessa su Rai 1. L’evento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e in simulcast radiofonico su Rai Radio2 e RaiPlay Sound.
- Moldavia: Satoshi – 'Viva, Moldova!'
- Svezia: FELICIA – 'My System'
- Croazia: LELEK – 'Andromeda'
- Grecia: Akylas – 'Ferto'
- Portogallo: Bandidos do Cante – 'Rosa'
- Georgia: Bzikebi – 'On Replay'
- Italia: Sal Da Vinci – 'Per Sempre Sì'
- Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – 'Liekinheitin'
- Montenegro: Tamara Živković – 'Nova Zora'
- Estonia: Vanilla Ninja – 'Too Epic To Be True'
- Israele: Noam Bettan – 'Michelle'
- Germania: Sarah Engels – 'Fire'
- Belgio: ESSYLA – 'Dancing on the Ice'
- Lituania: Lion Ceccah – 'Sólo Quiero Más'
- San Marino: SENHIT – 'Superstar'
- Polonia: ALICJA – 'Pray'
- Serbia: LAVINA – 'Kraj Mene'