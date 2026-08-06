Benedetta Parodi compie oggi, giovedì 6 agosto, 54 anni. La conduttrice televisiva e cuoca sta festeggiando questo giorno speciale in compagnia del marito Fabio Caressa.

E per l'occasione, il giornalista sportivo ha condiviso sui social una dedica speciale: "Ogni giorno più bella! Buon compleanno amore mio", si legge a corredo delle due immagini che li ritraggono in costume da bagno a bordo di una barca mentre si scambiano un tenero abbraccio.

La coppia ha da poco festeggiato i 27 anni di matrimonio. I due si sono sposati l'11 luglio del 1999 e sono genitori di tre figli. Nel 2002 sono diventati genitori di Matilda, nel 2004 di Eleonora e nel 2009 di Diego.