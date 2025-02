Con la fine della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, Serena Brancale è in testa alla classifica del FantaSanremo, il fantasy game sul Festival della canzone italiana che ha generato una competizione parallela sul palco dell'Ariston. La cantante ha totalizzato 95 punti. Ma vediamo tutti i punteggi aggiornati.

Classifica seconda serata

Alle spalle di Serena Brancale, si posizione Marcella Bella con 90 punti. Al terzo posto Willie Peyote con 75 punti. 70 punti per Achille Lauro. Lucio Corsi, che dopo la prima puntata si trovava in testa alla classifica, ha totalizzato 65 punti. Pari merito per Giorgia e Simone Cristicchi con 50 punti.

40 punti per Rocco Hunt. 35 per Rkomi (Malus per il cantante a causa di Malgioglio che ha sbagliato il suo nome durante la presentazione). Fedez (meno cinque punti per il total black) e Rose Villain hanno totalizzato 30 punti. Meglio per Elodie che ha totalizzato 25 punti, come Francesca Michielin (10 punti in più per aver abbracciato Carlo Conti) e i The Kolors. Bresh chiude la classifica con 5 punti. Il resto dei Big non ha guadagnato alcun punto durante la seconda serata del Festival di Sanremo.

Nella classifica totale nell'ultima posizione troviamo Noemi con 25 punti totali.

Ecco le classifiche provvisorie dopo la seconda serata!



Trovate tutti i dettagli relativi a bonus e malus degli artisti nella pagina “Classifica Artisti” sull’app FantaSanremo o sul sito https://t.co/visf3HqxMI #classifica #punteggi #sanremo #sanremo2025 #fantasanremo pic.twitter.com/uTrrOoyWUx — FantaSanremo (@FantaSanremo) February 13, 2025

Bonus e malus extra

Con la classifica dei top 5 della seconda serata, il bonus + 20 punti va a Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro, Lucio Corsi, 40 se sono stati scelti come capitani. I punteggi degli artisti, infatti, nelle squadre possono variare in base a come sono schierati nella formazione (titolari, riserve, capitano).