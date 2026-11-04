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Favino è Marchionne in 'Falcon', la prima foto ufficiale del set di Bellocchio

Favino è Marchionne in 'Falcon', la prima foto ufficiale del set di Bellocchio
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04 novembre 2026 | 20.18
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

Maglioncino blu, occhiali, capelli brizzolati. Appare così Pierfrancesco Favino nei panni di Sergio Marchionne nella prima foto ufficiale dal set del film 'Falcon', diretto da Marco Bellocchio. Nella pellicola Louis Garrel interpreterà John Elkann, erede della famiglia Agnelli, a capo del colosso automobilistico Fiat. Il film racconta la storia di Sergio Marchionne, interpretato da Pierfrancesco Favino, il celebre dirigente d'azienda italiano, noto a livello internazionale per aver rilanciato il gruppo Fiat nei primi anni 2000. Nel cast del film - le cui riprese sono in corso in Italia dopo una prima parte a Toronto - figurano anche Benedetta Cimatti, Barbara Ronchi e Valeria Bruni Tedeschi, che apparirà in un cameo.

"Mi piace l’idea di raccontare un italiano, Sergio Marchionne, che sfida in America due giganti, GM e Chrysler, e vince", aveva spiegato Bellocchio nel giorno dell'annuncio ufficiale del film. "Non si fa assoggettare, non si fa schiacciare: la sua genialità, il suo coraggio e la sua spietatezza manageriale salvano la Fiat che, come dicevano gli esperti, era 'tecnicamente fallita'. Risorge non solo con lui ma con la partecipazione attiva del giovanissimo maggiore azionista e di tutta la famiglia. Mi piace raccontare un vincitore che, tornato in patria, è accolto da alcune istituzioni italiane di sinistra, centro e destra con ostilità. Un 'vincitore tragico', si potrebbe dire alla fine della storia".

Il progetto, scritto da Bellocchio con Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano, Stefano Rulli e con la partecipazione di Oliviero Del Papa, è prodotto da Simone Gattoni per Kavac Film, Mattia Mor per Emotion Network e Rai Cinema, mentre Rai Cinema International Distribution curerà le vendite all'estero di 'Falcon'.

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