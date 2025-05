I Fear Factory di Dino Cazares tornano in Italia per un unico appuntamento estivo. La band industrial metal statunitense, ora guidata dalla voce dell'italiano Milo Silvestro, sarà in concerto al Legend Club Milano il 22 luglio prossimo. In apertura si esibirà un altro gruppo che verrà prossimamente comunicato. I biglietti sono già in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com.