Federica Pellegrini incinta: "Il parto sarà cesareo. Il nome? È ancora top secret"

L'ex stella del nuoto e il compagno Matteo Giusta ospiti oggi a Verissimo

Federica Pellegrini e Matteo Giunta - fotogramma/ipa
Federica Pellegrini e Matteo Giunta - fotogramma/ipa
18 gennaio 2026 | 19.20
Redazione Adnkronos
"Sarà un parto cesareo". Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ospiti oggi a Verissimo, hanno parlato dell'emozione che stanno vivendo ora che la famiglia si sta allargando. Presto, nel mese di aprile, i due diventeranno genitori per la seconda volta.

"Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", ha confidato l'allenatore a Silvia Toffanin.

La campionessa olimpica, al settimo mese di gravidanza, ha già deciso che il suo sarà un parto cesareo programmato: "L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà".

La coppia ha già scelto il nome della loro seconda bambina. "Questa volta il nome l'ha scelto Matilde. È un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare la cui protagonista è entrata nelle nostre vite". Il nome è già stato scelto quindi, ma la coppia non ha voluto rivelarlo: "Possiamo dirvi però che significa 'calma'".

