Federico Mollicone: "Al Balletto di Roma la Medaglia della Camera dei Deputati, eccellenza e orgoglio italiano'

Il 12 e il 13 luglio al Museo Etrusco di Villa Giulia 'La Luce dei Luoghi', tra i protagonisti il BdR, il Centro Regionale della Danza del Lazio, l'artista Pietro Ruffo. Presidente della Commissione Cultura della Camera: "Arriverà presto in Aula una mia Proposta di legge, 'Italia in Scena', che tra le varie innovazioni legislative che introduce, metterà a sistema i molti esempi di connubio tra spettacolo dal vivo e bene culturale"

"Per la sua continua ricerca dell'eccellenza, per l'impegno nella formazione di nuovi talenti e per aver saputo portare la bellezza e la profondità della danza in ogni angolo del mondo, siamo onorati di celebrare i 65 anni di un'istituzione che è e sarà sempre un orgoglio per l'Italia". Con queste parole il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone ha consegnato oggi al Mic, nei saloni del Collegio Romano, al presidente e amministratore delegato del Balletto di Roma Luciano Carratoni, la medaglia della Camera dei Deputati per i 65 anni di attività della storica compagnia romana fondata da Franca Bartolomei e Walter Zappolini.

Attività iniziata proprio al Museo Etrusco di Villa Giulia, dove il 13 luglio si svolgerà la serata 'Balletto di Roma. 65.0' nell'ambito della due giorni di grande danza, 'La Luce dei Luoghi' (direzione artistica Emanuela Bianchini), che vedrà protagonista anche il Centro Regionale della Danza del Lazio. "Un traguardo straordinario che testimonia una dedizione incrollabile all'arte della danza - continua Mollicone- Fin dalla sua fondazione nel 1960, il Balletto di Roma ha rappresentato un faro di eccellenza e innovazione nel panorama culturale italiano e internazionale. Con una storia ricca di produzioni memorabili, coreografie audaci e interpretazioni sublimi, la compagnia ha saputo emozionare, ispirare e incantare generazioni di spettatori".

"Questo premio celebra non solo la sua longevità, ma anche la capacità costante di reinventarsi, di affrontare nuove sfide artistiche e di promuovere il talento, contribuendo in modo significativo alla diffusione e alla valorizzazione della danza come forma d'arte viva e pulsante - prosegue il presidente della Commissione Cultura - Il Balletto di Roma non è stato solo un custode della tradizione, ma anche un pioniere che ha saputo integrare linguaggi diversi e collaborare con artisti di fama mondiale".

"Il legame tra spettacolo dal vivo e bene culturale è al centro della nostra visione. Investire nella cultura significa investire nel futuro delle nostre comunità, creando occasioni di lavoro, promuovendo la qualità della vita e rafforzando l’identità territoriale. Arriverà presto in Aula una mia Proposta di legge, 'Italia in Scena', che tra le varie innovazioni legislative che introduce, metterà a sistema i molti esempi di connubio tra spettacolo dal vivo e bene culturale - ha annunciato Mollicone-

"La Luce dei Luoghi' rappresenta un esempio virtuoso di come il rapporto tra spettacolo dal vivo e bene culturale possa diventare un motore di crescita culturale, sociale ed economica - prosegue Federico Mollicone - Come più volte sottolineato, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è per il suo patrimonio di inestimabile valore e per la bellezza del luogo la cornice perfetta per iniziative come questa. Mi complimento con la direttrice Luana Toniolo per l’importante lavoro di promozione che sta svolgendo. La ricchezza e la varietà del cartellone non sono solo un valore artistico in sé, ma una strategia consapevole per costruire una proposta innovativa, capace di intercettare e coinvolgere un pubblico ampio e diversificato - spiega ancora il presidente della Commissione Cultura- 'La luce dei luoghi' è un laboratorio di cultura viva, un luogo dove il passato dialoga con il presente e dove la tradizione si rinnova attraverso la creatività contemporanea, la danza e l’arte immersiva".

E sull'omaggio ai 65 di attività del Balletto di Roma, storico complesso italiano, fondato da Franca Bartolomei e Walter Zappolini, presieduto oggi da Luciano Carratoni e diretto da Francesca Magnini, sottolinea ancora Federico Mollicone: "Sarà l’occasione per ribadire la centralità della danza nel diorama culturale nazionale e della Capitale. Da sempre il Balletto di Roma è un punto di riferimento di eccellenza e innovazione. La serata al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - conclude- sarà un esempio luminoso di come la danza, la poesia e l’arte immersiva possano essere il cuore pulsante di un museo e di un bene culturale".

Il Centro Regionale della Danza del Lazio, il Balletto di Roma, Ambrogio Sparagna con l'Orchestra Popolare Italiana, il 'Giardino Planetario' e immersivo di Pietro Ruffo sono dunque alcuni dei protagonisti, il 12 e il 13 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, del progetto vincitore del bando Mic 'La Luce dei Luoghi', ambiziosa produzione di promozione culturale che mira a trasformare l'antica 'casa delle Muse' in una agorà di incontro e creatività. Un'iniziativa, inoltre, che intende riaccendere l'interesse e la partecipazione nei confronti dei luoghi storici, artistici e culturali attraverso il potere dello spettacolo dal vivo e delle arti, un presidio culturale vivo, dove il dialogo tra passato e presente si rinnova grazie all’energia dell’arte e dei suoi protagonisti. Due gli appuntamenti, il 12 luglio (ore 21) con il Centro Regionale Danza Lazio che presenta 'Danze di luce', una produzione originale che coinvolge importanti realtà della danza (accanto al Crdl Lab, Daniele Cipriani Entarteinement, l' Urban Dance Academy) che avranno come fil rouge la musica eseguita live da Ambrogio Sparagna, l’Orchestra Popolare Italiana e Eleonora Bordonaro alla voce. Il 13 luglio (sempre alle ore 21) il Balletto di Roma presenta la serata 'Balletto di Roma 65.0' con le musiche dal vivo di Mario Stefano Pietromarchi.

Elemento distintivo del progetto sarà il 'Giardino Planetario' di Pietro Ruffo, opera immersiva commissionata per l'occasione per 'avvolgere' artisti e spettatori. Sarà un' installazione eterea in voile, raffigurante una foresta primordiale, dialogherà con la danza, gli affreschi e il giardino storico del Museo, creando uno spazio intermedio tra interno ed esterno che offrirà al visitatore un'esperienza unica e coinvolgente, riflettendo sul rapporto tra l’uomo e la natura. L'evento sarà arricchito da installazioni luminose proiettate sulle architetture del cortile in un percorso narrativo visivo per esaltare la bellezza del luogo. Oltre agli spettacoli durante il periodo di preparazione dell’evento, verranno organizzati laboratori e stage nell'ambito del progetto 'DanTe – danze di terra', riconosciuto dal Mic, per il coinvolgimento e il perfezionamento di giovani talenti artistici.

"Il Museo Etrusco è uno spazio dove si fa cultura e con questo progetto vogliamo 'fondere' l'antico e la forza della memoria con il movimento perchè l'incontro tra diverse arti genera valore. Il progetto è un dialogo poetico e audace tra il nostro patrimonio, le arti contemporanee, il gesto e le pietre", ha spiegato la direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia Luana Toniolo. L'étoile internazionale Emanuele Bianchini, ideatrice del progetto, ha sottolineato: "Cuore dell'evento sarà il cortile rinascimentale del Museo Etrusco di Villa Giulia, che per l'occasione si trasformerà in un grande palcoscenico per un viaggio immersivo e sensoriale, un modo per trasformare il Museo Etrusco di Villa Giulia in un presidio culturale vivo".